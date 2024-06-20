Самарский врач-кардиолог дает рекомендации пациентам в период жары

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Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по амбулаторно-поликлинической помощи лицам с болезнями системы кровообращения, заведующая консультативно-диагностическим отделением Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова, врач-кардиолог Елена Куракина:



"В жару увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. В группе риска ухудшения здоровья пациенты, страдающие артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью и фибрилляцией предсердий.



При повышении температуры воздуха до 30°С потоотделение увеличивается в 4-5 раз. Это способствует увеличению частоты сердечных сокращений, повышению артериального давления, отекам ног. Также возрастает вероятность образования тромбов. В связи с этим увеличивается риск развития гипертонического криза, инфаркта миокарда и инсульта.



Чтобы обезопасить себя, необходимо всем придерживаться следующих правил:



Пейте достаточное количество воды. Важно употреблять достаточное количество воды в течение дня, чтобы избежать обезвоживания. Точной нормы потребления воды не существует, как правило, при нормальном весе рекомендуется выпивать 25-30 мл воды на 1 кг массы тела. Если вес избыточный, норма 30 мл воды на 1 кг своего идеального веса.

Избегайте интенсивной физической активности на солнце. Важно знать: при температуре окружающей среды больше 25 градусов по Цельсию противопоказаны: тяжелый физический труд, лечебный массаж, тепловые физиопроцедуры, занятия оздоровительной физкультурой. Все это приводит к дополнительной нагрузке на сердечно - сосудистую систему.

Носите легкую одежду. Одевайтесь в светлую, пропускающую воздух одежду из натуральных материалов.

Постарайтесь находиться в прохладном помещении, особенно во время наибольшей жары.

Защищайте себя от солнца. Используйте солнцезащитный крем, носите шляпу и солнцезащитные очки для защиты от ультрафиолетовых лучей.

Следите за потребляемым уровнем соли. В период жары организм может терять много соли через пот. Однако пациентам с гипертонией для улучшения контроля заболевания рекомендуется ограничение употребления соли до 5 г в сутки.

Особенно осторожными должны быть люди с заболеваниями сердечно - сосудистой системы, в том числе после недавно перенесенных инфаркта миокарда, инсульта, тромбоэмболии, люди, имеющие фибрилляцию предсердий, механические протезы клапанов сердца. В связи с повышением риска тромбообразования важно самостоятельно не отменять назначенные препараты «разжижающие» кровь, соблюдать их режим приема и дозирования, самостоятельно не заменять препараты без согласования с врачом. Это поможет снизить риск неблагоприятных последствий.



Если у вас есть какие-либо хронические заболевания или вы принимаете лекарства, обязательно проконсультируйтесь с вашим врачом относительно специфических рекомендаций для вашего состояния в период жары".

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