Самарский врач-акушер-гинеколог: при беременности необходимо встать на учет в женскую консультацию до 12 недель

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Заведующая отделением женской консультации Самарской городской больницы №6, врач-акушер-гинеколог Злата Молоткова:



«При беременности необходимо встать на учет в женскую консультацию до 12 недель. Медицинские обследования играют ключевую роль в обеспечении здоровья как матери, так и будущего малыша.



Специалисты контролируют процесс беременности, проверяя следующие параметры: вес матери, артериальное давление, уровень гормонов и рост ребенка. Это позволяет выявить возможные патологии на ранних стадиях, а также своевременно скорректировать диету, режим физической активности и лечения при необходимости.



Регулярные визиты к гинекологу обеспечивают психологическую поддержку будущей матери. Врач может ответить на все вопросы, связанные с беременностью, поделиться информацией о том, что происходит в организме женщины на разных этапах и предоставить рекомендации по уходу за собой и малышом.



Это создает чувство уверенности и спокойствия у женщины, что важно для ее эмоционального благополучия и здоровья будущего ребенка.



Встать на учет в женскую консультацию можно по месту жительства или прописки. Для этого необходимо обратиться в лечебное учреждение с паспортом и полисом ОМС. В таком случае у врача и будущей мамы будет запас времени, чтобы провести все необходимые обследования и назначить необходимое лечение.



Помните: регулярное наблюдение у врача в женской консультации и соблюдение его назначений — это залог безопасности здоровья матери и ребенка."