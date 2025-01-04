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Самарский врач о причинах ожога пищевода у детей: "Последствия химического ожога пищевода требует длительного лечения"

4 января 2025 16:14
135
Детский возраст - это период исследования, а лучший способ познать мир у малышей — все пробовать на вкус.

Главный внештатный детский хирург министерства здравоохранения Самарской области, заведующий хирургическим отделением , врач-детский-хирург, врач-детский онколог Евгений Новоженов:

 "Новый Год - это прекрасное время, когда останавливается вся суета и каждый из нас наслаждается каникулами. Но даже в такой момент родителям нельзя терять бдительность, особенно когда маленькие дети остаются дома без должного внимания.

Детский возраст - это период исследования, а лучший способ познать мир у малышей — все пробовать на вкус. Оставленные без присмотра дети тянутся в интересные места для них в доме, куда обычно родители их не пускают.

 Многие из нас хранят дома опасные для ребенка вещества — концентрированные кислоты и щелочи: препараты бытовой химии, моющие и косметические средства.

Последствия ожога пищевода кислотами и щелочью могут быть очень серьезные и лечение в таких случаях сложное и длительное и может закончится инвалидностью. Активные химические вещества, могут воздействовать на дыхательные пути, возникнуть может и пневмония, глубокие ожоги кожи.

Помимо контактного местного действия химического вещества на ткани организма, есть ещё резорбтивное действие (всасывания) - приводит к отравлению и к грозному осложнению почечной недостаточности.

Чтобы обезопасить ребёнка от отравления опасными веществами, необходимо:

-Хранить препараты бытовой химии, косметические средства, кислоты и щёлочи в местах, полностью недоступных для детей.

-Не переливать вещества, содержащие кислоты и щёлочи, в ёмкости из-под пищевых продуктов или напитков. Они должны храниться только в оригинальной упаковке.

-Регулярно проводить с ребёнком разъяснительные беседы о вреде и опасности для здоровья химических средств.

Как в такой ситуации помочь ребёнку? Какой должна быть первая помощь?

Во-первых, нужно вызвать скорую помощь. Абсолютно все дети с ожогами должны проходить обследование и лечение в стационаре. До приезда бригады скорой помощи нужно поменять одежду, особенно если на ней осталось химически активная жидкость. Кожу аккуратно промыть чистой водой, не тереть. Напоить ребенка тёплой водой. При этом вызывать рвоту нельзя, так как при прохождении рвотных масс через пищевод может произойти ещё больший ожог.

За 2024 год в хирургическое отделение Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой обратилось 32 ребенка с химическим ожогом пищевода.

Уважаемые родители! Важно обеспечить безопасность детей, особенно в период новогодних праздников."

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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