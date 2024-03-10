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Самарский врач акушер-гинеколог рассказал о правилах подготовки к здоровой беременности

10 марта 2024 15:29
257
Здоровый образ жизни – ваш лучший друг!

Заведующий родильным домом Самарской городской больницы № 10, врач акушер-гинеколог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Никаноров:

"Правила подготовки к здоровой беременности:

Обязательно проходите диспансеризацию и профилактические осмотры. Это позволит выявить возможные заболевания и вылечить их до наступления беременности. Важно держать «руку на пульсе» и знать все о своем здоровье и о здоровье партнера.

 За 3 месяца до зачатия начните принимать витамины для беременных. Фолиевая кислота в таких витаминах помогает предотвратить врожденные дефекты плода. Также очень полезно будет начать укреплять иммунитет. Посоветуйтесь с врачом и начните принимать витамины, например, йод, витамин D и железо.

 Исключите вредные привычки. Самый лучший вариант - отказаться от табака и алкоголя минимум за 3 месяца до беременности, чтобы вывести из организма токсины.

Здоровый образ жизни – ваш лучший друг! Больше гуляйте на свежем воздухе, делайте ежедневную зарядку, уделяя особое внимание мышцам брюшного пресса и спины.

В период беременности женщина несет ответственность не только за себя, но и за ребенка.

Каждый день на протяжении всей беременности женщине нужно быть внимательной к образу жизни, следить за каждым аспектом развития ребенка.

Теги: Медицина Самара

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