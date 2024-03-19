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Самарский врач-травматолог: "Особую опасность представляет использование электросамокатов в весенний период"
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Самарский врач-травматолог: "Особую опасность представляет использование электросамокатов в весенний период"

19 марта 2024 17:44
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Самарский врач-травматолог: "Особую опасность представляет использование электросамокатов в весенний период"

Для кого-то катание на электросамокатах - это развлечение, а для кого-то - способ добраться до работы или места учебы. Но вместе с относительным удобством такой способ передвижения создает риски для здоровья.

Об этом рассказывает заведующий отделением травматологии и ортопедии Самарской городской клинической больницы №2 имени Н.А.Семашко Дмитрий Каранов:

«Падение с самоката может привести к таким последствиям, как:
 переломы лодыжек и запястья
повреждение связочного аппарата
 в целом травмы верхних и нижних конечностей
более половины людей, получивших травмы на самокате, обращаются с сотрясением головного мозга, с ссадинами и ушибами мягких тканей.

Катание на самокате может быть причиной столкновения с автомобильным транспортом и тогда вред здоровью будет более серьезный.

Особую опасность представляет использование электросамокатов в весенний период, когда происходит таяние снега, на дорогах наледь и местами сохраняется гололед. Это создает дополнительные риски для травматизма.

Ежегодно за медицинской помощью в больницу имени Н.А.Семашко обращаются несколько десятков пациентов, получивших травмы в результате падения с самоката, из них 15-20% пациентам требуется госпитализация.

Для безопасного передвижения на самокате необходимо следовать простым советам:

Используйте защитную экипировку (шлемы, наколенники, налокотники)
Соблюдайте скоростной режим. Помните, чем выше скорость, тем серьезнее травмы.
Пересекайте дороги только пешком
 Внимательно смотрите на дорогу, избегая попадание в ямки и выбоины
Старайтесь использовать самокат с ножным тормозом.
Простые меры помогают избежать серьезных последствий и неприятностей».

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина Самара

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