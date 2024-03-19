Самарский врач-травматолог: "Особую опасность представляет использование электросамокатов в весенний период"

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Для кого-то катание на электросамокатах - это развлечение, а для кого-то - способ добраться до работы или места учебы. Но вместе с относительным удобством такой способ передвижения создает риски для здоровья.



Об этом рассказывает заведующий отделением травматологии и ортопедии Самарской городской клинической больницы №2 имени Н.А.Семашко Дмитрий Каранов:



«Падение с самоката может привести к таким последствиям, как:

переломы лодыжек и запястья

повреждение связочного аппарата

в целом травмы верхних и нижних конечностей

более половины людей, получивших травмы на самокате, обращаются с сотрясением головного мозга, с ссадинами и ушибами мягких тканей.



Катание на самокате может быть причиной столкновения с автомобильным транспортом и тогда вред здоровью будет более серьезный.



Особую опасность представляет использование электросамокатов в весенний период, когда происходит таяние снега, на дорогах наледь и местами сохраняется гололед. Это создает дополнительные риски для травматизма.



Ежегодно за медицинской помощью в больницу имени Н.А.Семашко обращаются несколько десятков пациентов, получивших травмы в результате падения с самоката, из них 15-20% пациентам требуется госпитализация.



Для безопасного передвижения на самокате необходимо следовать простым советам:

Используйте защитную экипировку (шлемы, наколенники, налокотники)

Соблюдайте скоростной режим. Помните, чем выше скорость, тем серьезнее травмы.

Пересекайте дороги только пешком

Внимательно смотрите на дорогу, избегая попадание в ямки и выбоины

Старайтесь использовать самокат с ножным тормозом.

Простые меры помогают избежать серьезных последствий и неприятностей».

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