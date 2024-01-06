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Самарский  врач-травматолог-ортопед: детский травматизм — очень важная и серьезная проблема

6 января 2024 15:44
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Какие травмы типичны для этого времени года и как их избежать?

Главный внештатный детский травматолог-ортопед министерства здравоохранения Самарской области, врач-травматолог-ортопед Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой Павел Рыжов:

"Уважаемые родители!

Детский травматизм — очень важная и серьезная проблема.
Дети ведут себя очень активно и зимой, и летом. Однако именно в зимний каникулярный период частота детского травматизма увеличивается примерно на треть, когда дети больше располагают свободным временем, чаще находятся на улице и остаются без присмотра взрослых.

Сани, лыжи, коньки и другие виды зимнего досуга и спорта, к сожалению, становятся причиной многих травм и увечий, начиная с банального переохлаждения и заканчивая переломами костей, произошедших при падении в условиях гололеда и снегопада".

Какие травмы типичны для этого времени года и как их избежать?