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Самарский врач-терапевт назвала простые правила, которые помогут избежать рисков для здоровья

15 декабря 2023 20:12
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При первых признаках заболевания обращайтесь к врачу.

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по медицинской профилактике в г.о. Самара, главный врач Безенчукской центральной районной больницы Людмила Слепнева:

«Простые правила помогут избежать рисков для вашего здоровья 

Регулярно контролируйте и держите в допустимых пределах основные показатели здоровья — артериальное давление, пульс, уровень сахара и другие — в зависимости от вашего заболевания.

Не пропускайте прием лекарств, которые вам назначил лечащий врач. Для лучшего самоконтроля используйте таблетницы и уведомления на смартфоне.

В период распространения вирусных инфекций избегайте мест с повышенным скоплением людей. В общественных местах защищайте дыхательные пути с помощью маски.

Своевременно вакцинируйтесь против гриппа, COVID-19, при наличии показаний — от пневмококковой инфекции.

Чаще бывайте на свежем воздухе.

Одевайтесь по погоде. Не допускайте переохлаждения и перегревания.

При первых признаках заболевания обращайтесь к врачу. У людей, имеющих хронические заболевания, обострение может иметь "нестандартную картину".

Берегите себя!»

Теги: Медицина Самара

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