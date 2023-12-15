Самарский врач-терапевт назвала простые правила, которые помогут избежать рисков для здоровья

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Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по медицинской профилактике в г.о. Самара, главный врач Безенчукской центральной районной больницы Людмила Слепнева:



«Простые правила помогут избежать рисков для вашего здоровья



Регулярно контролируйте и держите в допустимых пределах основные показатели здоровья — артериальное давление, пульс, уровень сахара и другие — в зависимости от вашего заболевания.



Не пропускайте прием лекарств, которые вам назначил лечащий врач. Для лучшего самоконтроля используйте таблетницы и уведомления на смартфоне.



В период распространения вирусных инфекций избегайте мест с повышенным скоплением людей. В общественных местах защищайте дыхательные пути с помощью маски.



Своевременно вакцинируйтесь против гриппа, COVID-19, при наличии показаний — от пневмококковой инфекции.



Чаще бывайте на свежем воздухе.



Одевайтесь по погоде. Не допускайте переохлаждения и перегревания.



При первых признаках заболевания обращайтесь к врачу. У людей, имеющих хронические заболевания, обострение может иметь "нестандартную картину".



Берегите себя!»