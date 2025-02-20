 Самарский врач-репродуктолог рассказала, как избыточный вес влияет на здоровье мужчин

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Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра "Династия", кандидат медицинских наук Ирина Моисеева:

"Доля мужчин в России с избыточным весом составляет 1/3 от населения. Увеличение массы тела на 10 кг от нормы снижает способность стать отцом на 10%. Следующие 10 килограмм отнимают еще 10% вероятности.

Как избыточный вес влияет на гормональный фон?

-Снижается уровень тестостерона. Это влияет на образование сперматозоидов и снижает либидо.

-Увеличивается уровень эстрогенов, что приводит к угнетению репродуктивной функции.

-Снижается фертильность и увеличивается время, необходимое для зачатия.

-Приводит к повреждению ДНК сперматозоидов, что влияет на возможность вынашивания беременности и здоровье ребёнка.

-Уменьшает продолжительность жизни.

-Снижает самооценку и повышает уровень стресса. Это негативно сказывается на сексуальной функции и фертильности, а также влияет на развитие психических расстройств у будущих детей.

Некоторые исследования показывают, что ожирение может быть связано с повышением уровня системных воспалительных маркеров, что негативно сказывается на репродуктивной функции.

Сохранение нормального веса и ведение здорового образа жизни значительно улучшает репродуктивное здоровье мужчин и снижает риски развития заболеваний у будущих детей. Напоминаем, специалисты могут помочь нормализовать ваш вес. Главное - ваше желание."

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