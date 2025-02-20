 Самарский врач-репродуктолог рассказала, как избыточный вес влияет на здоровье мужчин

Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра "Династия", кандидат медицинских наук Ирина Моисеева:
"Доля мужчин в России с избыточным весом составляет 1/3 от населения. Увеличение массы тела на 10 кг от нормы снижает способность стать отцом на 10%. Следующие 10 килограмм отнимают еще 10% вероятности.
Как избыточный вес влияет на гормональный фон?
-Снижается уровень тестостерона. Это влияет на образование сперматозоидов и снижает либидо.
-Увеличивается уровень эстрогенов, что приводит к угнетению репродуктивной функции.
-Снижается фертильность и увеличивается время, необходимое для зачатия.
-Приводит к повреждению ДНК сперматозоидов, что влияет на возможность вынашивания беременности и здоровье ребёнка.
-Уменьшает продолжительность жизни.
-Снижает самооценку и повышает уровень стресса. Это негативно сказывается на сексуальной функции и фертильности, а также влияет на развитие психических расстройств у будущих детей.
Некоторые исследования показывают, что ожирение может быть связано с повышением уровня системных воспалительных маркеров, что негативно сказывается на репродуктивной функции.
Сохранение нормального веса и ведение здорового образа жизни значительно улучшает репродуктивное здоровье мужчин и снижает риски развития заболеваний у будущих детей. Напоминаем, специалисты могут помочь нормализовать ваш вес. Главное - ваше желание."
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