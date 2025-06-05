Самарский врач рассказала, как сохранить здоровье ребёнка в период пика кишечных инфекций

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Заведующая инфекционно-пульмонологическим отделением Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой, доцент кафедры детских инфекций СамГМУ, к.м.н. Наталья Полежаева:



"Кишечные инфекции сопровождают нас целый год, особенно при смене погоды и температуры. Среди них можно выделить бактериальные и вирусные, которые чаще всего появляются в начале сезона и набирают свою силу к пику жары, поражая желудочно-кишечный тракт и другие внутренние органы.



Фекально-оральный механизм передачи инфекции связан с повышенным употреблением овощей, фруктов и большого количества воды, а также купанием в водоемах.



Как снизить риск заражения кишечной инфекцией?



Пейте бутилированную воду, особенно если речь идет о малышах.



Тщательно мойте овощи и фрукты.



Используйте термоконтейнер для транспортировки скоропортящихся товаров.



Внимательно следите за сроком годности продуктов, их внешним видом и запахом.



Соблюдайте правила при купании. Необходимо научить своего ребенка не глотать воду в водоемах. Кроме того, стоит посещать только оборудованные пляжи, где вода и песок регулярно проверяются на наличие вредных организмов, а также придерживаться правил личной гигиены.



При долгом нахождении в воде надевайте на ребенка специальную одежду, которая подойдёт для купания и защитит от солнечных ожогов. Детская кожа требует дополнительной защиты от яркого агрессивного солнца, так как большинство количество ожогов дети получают именно в воде.



Помните: в летнее время надо быть предельно осторожными и следить за близкими и детьми"

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