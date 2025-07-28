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Обычно печень долго не сообщает о своем заболевании, а таких насчитывается более 50 разновидностей.
Самарский врач рассказала, что может навредить здоровью печени
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Самарский врач рассказала, что может навредить здоровью печени

28 июля 2025 14:47
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Обычно печень долго не сообщает о своем заболевании, а таких насчитывается более 50 разновидностей.

Заведующая гастроэнтерологическим отделением Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой, врач-гастроэнтеролог Эльвира Хлопова:

"Печень можно назвать главной биохимической лабораторией и естественным фильтром организма.

У детей печень выполняет колоссальную работу:
участвует в пищеварении
помогает усваивать витамины
синтезирует белки для роста
обезвреживает токсины
играет ключевую роль в формировании иммунитета
в печени синтезируются компоненты свертывающей и противосвертывающей систем крови.

Обычно печень долго не сообщает о своем заболевании, а таких насчитывается более 50 разновидностей. Поскольку у нее нет нервных окончаний, она почти никогда ни у кого не болит. Поэтому часто обнаружить проблему на ранних стадиях довольно сложно.

Что может навредить здоровью печени?
Курение. Сигареты и вейпы содержат токсичные химические вещества, которые могут негативно влиять на многие органы.
Алкоголь, энергетики могут вызывать повреждение клеток печени и токсическое повреждение органа.
Вирусные поражения печени- гепатит А, В и С, цитомегаловирусы и другие виды герпес-вируса.
Использование БАДов.
Лекарства. Они могут навредить, если принимать их неправильно.
Неправильное питание. Избыток в рационе сахара, фастфуда и жирной пищи приводит к тому, что в клетках печени начинает накапливаться жир. Это со временем может вызвать воспаление и повреждение органа.

Здоровье печени ребенка — это результат ежедневной заботы. Правильное питание, активный образ жизни, ответственное отношение к профилактическим мерам, таким как вакцинация, осторожное обращение с лекарствами создают прочную основу для его будущего.

Также важно сдавать анализы, в том числе анализ на холестерин и белковый обмен, и проходить обследования не реже одного раза в год. Это позволит вовремя выявить возможные проблемы и принять меры для сохранения здоровья печени".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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