Самарский врач рассказала, что может навредить здоровью печени

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Заведующая гастроэнтерологическим отделением Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой, врач-гастроэнтеролог Эльвира Хлопова:



"Печень можно назвать главной биохимической лабораторией и естественным фильтром организма.



У детей печень выполняет колоссальную работу:

участвует в пищеварении

помогает усваивать витамины

синтезирует белки для роста

обезвреживает токсины

играет ключевую роль в формировании иммунитета

в печени синтезируются компоненты свертывающей и противосвертывающей систем крови.



Обычно печень долго не сообщает о своем заболевании, а таких насчитывается более 50 разновидностей. Поскольку у нее нет нервных окончаний, она почти никогда ни у кого не болит. Поэтому часто обнаружить проблему на ранних стадиях довольно сложно.



Что может навредить здоровью печени?

Курение. Сигареты и вейпы содержат токсичные химические вещества, которые могут негативно влиять на многие органы.

Алкоголь, энергетики могут вызывать повреждение клеток печени и токсическое повреждение органа.

Вирусные поражения печени- гепатит А, В и С, цитомегаловирусы и другие виды герпес-вируса.

Использование БАДов.

Лекарства. Они могут навредить, если принимать их неправильно.

Неправильное питание. Избыток в рационе сахара, фастфуда и жирной пищи приводит к тому, что в клетках печени начинает накапливаться жир. Это со временем может вызвать воспаление и повреждение органа.



Здоровье печени ребенка — это результат ежедневной заботы. Правильное питание, активный образ жизни, ответственное отношение к профилактическим мерам, таким как вакцинация, осторожное обращение с лекарствами создают прочную основу для его будущего.



Также важно сдавать анализы, в том числе анализ на холестерин и белковый обмен, и проходить обследования не реже одного раза в год. Это позволит вовремя выявить возможные проблемы и принять меры для сохранения здоровья печени".

Фото: минздрав СО