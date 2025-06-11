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Самарский врач-психиатр-нарколог рассказал, почему для женщин алкоголь опаснее, чем для мужчин

11 июня 2025 14:24
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 Зависимость формируется в 2–3 раза быстрее, чем у мужчин.

Об этом рассказал врач-психиатр-нарколог Самарского областного клинического наркологического диспансера Алексей Фролов:

 "Алкогольная зависимость – это патологическая тяга к спиртному. Из-за особенностей организма у женщин заболевание развивается быстрее и хуже поддается лечению.

Почему женский алкоголизм опаснее мужского?

 Зависимость формируется в 2–3 раза быстрее, чем у мужчин.

 Тяжёлое физиологическое воздействие. Женский организм иначе перерабатывает алкоголь. Из-за меньшего объёма жидкости в теле этанол дольше циркулирует в крови и быстрее разрушает органы.

 Быстрое развитие заболеваний: цирроза печени, кардиомиопатии и инсульта.

 Потеря репродуктивных функций. Менопауза может наступить раньше на 9–16 лет.

 Снижение продолжительности жизни на 10–12%.

Почему лечение женского алкоголизма требует другого подхода?

 Женщины чаще нуждаются в комплексной терапии, которая сочетает медикаментозную коррекцию и психотерапию.
 Им необходим акцент на репродуктивное здоровье и психоэмоциональное восстановление.
 Женщины также нуждаются в доступной и анонимной помощи, не предполагающей госпитализацию: онлайн-консультации, амбулаторные программы и женские группы поддержки.

Помните: алкогольная зависимость развивается в короткие сроки, сопровождается стремительной психической деградацией и быстрым разрушением внутренних органов".

 

Фото:  freepik.com

Теги: Медицина Самара

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