Самарский врач-психиатр-нарколог рассказал, почему для женщин алкоголь опаснее, чем для мужчин

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Об этом рассказал врач-психиатр-нарколог Самарского областного клинического наркологического диспансера Алексей Фролов:



"Алкогольная зависимость – это патологическая тяга к спиртному. Из-за особенностей организма у женщин заболевание развивается быстрее и хуже поддается лечению.



Почему женский алкоголизм опаснее мужского?



Зависимость формируется в 2–3 раза быстрее, чем у мужчин.



Тяжёлое физиологическое воздействие. Женский организм иначе перерабатывает алкоголь. Из-за меньшего объёма жидкости в теле этанол дольше циркулирует в крови и быстрее разрушает органы.



Быстрое развитие заболеваний: цирроза печени, кардиомиопатии и инсульта.



Потеря репродуктивных функций. Менопауза может наступить раньше на 9–16 лет.



Снижение продолжительности жизни на 10–12%.



Почему лечение женского алкоголизма требует другого подхода?



Женщины чаще нуждаются в комплексной терапии, которая сочетает медикаментозную коррекцию и психотерапию.

Им необходим акцент на репродуктивное здоровье и психоэмоциональное восстановление.

Женщины также нуждаются в доступной и анонимной помощи, не предполагающей госпитализацию: онлайн-консультации, амбулаторные программы и женские группы поддержки.



Помните: алкогольная зависимость развивается в короткие сроки, сопровождается стремительной психической деградацией и быстрым разрушением внутренних органов".

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