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Самарский врач-оториноларинголог рассказал о профилактике попадания инородных тел в дыхательные пути ребенка

4 января 2024 15:16
292
Не оставляйте маленьких детей без присмотра.

Заведующий оториноларингологическим отделением Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой, врач-оториноларинголог Евгений Слюсарев:

"С каждым днем жизни ребенок становится более любознательным, ловким и шустрым. Нужно понимать, что ребенок может пробовать на вкус и пытаться проглотить всё, до чего он может дотянуться.

Инородные тела у пациентов детского возраста - от 6 месяцев до 3 лет - бывают не только в дыхательных путях, но и в бронхах, в пищеводе.
Чаще всего в дыхательных путях оказываются фрагменты пищи, орехи, семечки и горох. Также встречаются неорганические предметы - скрепка, булавка, иголка канцелярская, круглые батарейки.

В таких случаях в дыхательных путях может возникнуть воспалительный процесс в окружающих тканях, закупорка бронха, остановка дыхания.
Нахождение инородного тела в органах пищеварительного тракта может привести к развитию гнойного процесса в окружающих тканях. К примеру, батарейки вызывают не только воспаление, но и химический ожог пищевода.

Во избежание попадания инородных тел в дыхательные пути необходима профилактика:

- Не оставляйте маленьких детей без присмотра.
- Организуйте питание соответственно возрасту ребенка.
- Старайтесь не давать ребенку питье и твердую еду одновременно.
- Не разрешайте малышу есть на ходу или во время игр.
- Приучите его сидеть спокойно и не отвлекаться во время еды.
- Покупайте ребенку только те игрушки, которые соответствуют его возрасту.
- Все опасные предметы, в том числе мелкие, должны быть убраны.

Следите за безопасностью и благополучием ваших детей!»

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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