Самарский врач-оториноларинголог рассказал о профилактике попадания инородных тел в дыхательные пути ребенка

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Заведующий оториноларингологическим отделением Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой, врач-оториноларинголог Евгений Слюсарев:



"С каждым днем жизни ребенок становится более любознательным, ловким и шустрым. Нужно понимать, что ребенок может пробовать на вкус и пытаться проглотить всё, до чего он может дотянуться.



Инородные тела у пациентов детского возраста - от 6 месяцев до 3 лет - бывают не только в дыхательных путях, но и в бронхах, в пищеводе.

Чаще всего в дыхательных путях оказываются фрагменты пищи, орехи, семечки и горох. Также встречаются неорганические предметы - скрепка, булавка, иголка канцелярская, круглые батарейки.



В таких случаях в дыхательных путях может возникнуть воспалительный процесс в окружающих тканях, закупорка бронха, остановка дыхания.

Нахождение инородного тела в органах пищеварительного тракта может привести к развитию гнойного процесса в окружающих тканях. К примеру, батарейки вызывают не только воспаление, но и химический ожог пищевода.



Во избежание попадания инородных тел в дыхательные пути необходима профилактика:

- Не оставляйте маленьких детей без присмотра.

- Организуйте питание соответственно возрасту ребенка.

- Старайтесь не давать ребенку питье и твердую еду одновременно.

- Не разрешайте малышу есть на ходу или во время игр.

- Приучите его сидеть спокойно и не отвлекаться во время еды.

- Покупайте ребенку только те игрушки, которые соответствуют его возрасту.

- Все опасные предметы, в том числе мелкие, должны быть убраны.



Следите за безопасностью и благополучием ваших детей!»

Фото: минздрав СО