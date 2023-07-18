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Самарский врач-невролог рассказал, как сон влияет на здоровье головного мозга и всего организма

18 июля 2023 14:40
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Каждому человеку необходимо разное количество часов, чтобы выспаться и чувствовать себя утром хорошо

Сколько часов нужно спать самым маленьким и взрослым людям? Как плохой сон влияет на самочувствие? Что не стоит делать перед сном?

Об этом рассказывает детский врач-невролог Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой Рифат Рамазанов.

"Одним из важных факторов сохранения здоровья мозга является сон. Это неотъемлемый процесс нашей жизни, во время которого весь организм, включая нервную систему, отдыхает.

Каждому человеку необходимо разное количество часов, чтобы выспаться и чувствовать себя утром хорошо . Но не следует спать больше, чем требует ваш организм – эти попытки также приведут к плохому самочувствию.

Сколько часов рекомендуется спать?
Новорожденным и младенцам до 3 месяцев – 15-18 часов.
Младенцам от 4 до 11 месяцев – 12-15 часов
Детям (1-2 года) – 11-14 часов
Дошкольникам (3-6 лет) – 10-13 часов
Младшим школьникам (7-13 лет) – 9-11 часов
Подросткам (14-17 лет) – 8-10 часов
Взрослым (18 лет и старше) – 7-9 часов

Функции сна:
Энергетическая. Сон обеспечивает выведение из мозга вредных продуктов жизнедеятельности мозговых клеток.
Информационная. Во сне перерабатывается, закрепляется и сохраняется новая информация.
Психическая. Поддерживается нормальное психоэмоциональное
состояние человека.
Иммунная. Поддерживается работа иммунной системы.

Последствиями плохого ночного сна и нарушенного режима являются:
снижение памяти и ухудшение внимания
замедленная реакция
несвязная и нечеткая речь
чрезмерная сонливость в течение дня
головная боль и головокружение
тремор (дрожь в конечностях)
боль в мышцах
обморочные состояния
нарушение эмоционально-волевой сферы, повышенная раздражительность
одно из самых опасных последствий - это возникновение эпилептических судорог с нарушением сознания.

Правила здорового сна:

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Здравоохранение
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