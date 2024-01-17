Самарский врач-невролог назвала 8 факторов риска развития инсульта

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Заведующая неврологическим отделением для больных с нарушением мозгового кровообращения №24 Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова Елизавета Бекетова:



"Факторы риска развития инсульта делят на:

- немодифицируемые (неизменяемые) – это возраст, пол, наследственность

- модифицируемые, на которые можно успешно влиять.



Основные факторы риска развития инсульта:

- Артериальная гипертония.

Это фактор риска развития как ишемического, так и геморрагического инсульта. Артериальная гипертензия диагностируется, если при повторных измерениях артериальное давление выше 140/90 мм рт ст. Постоянная терапия, назначенная врачом, снижает риск развития инсульта в два раза.



- Болезни сердца – инфаркт миокарда, гипертрофия левого желудочка, фибрилляция предсердий и сердечная недостаточность.

При фибрилляции (мерцательной аритмии) предсердий – риск увеличивается в 3–4 раза

ишемической болезни сердца – в 2 раза

гипертрофии левого желудочка (выявляемой при ЭКГ) – в 3 раза

при сердечной недостаточности – в 3–4 раза.

Приверженность лечению заболеваний сердца и сосудов уменьшает вероятность развития инсульта.



- Нарушение обмена липидов и развитие атеросклероза.

На первом этапе борьбы с нарушением липидного обмена главным средством является диета с низким содержанием насыщенных жиров и предпочтительным употреблением цельнозерновых продуктов, овощей, фруктов и рыбы. Также важно снизить употребление соли до 2,5 гр в сутки. Если в течение полугода диеты не удается нормализовать содержание липидов крови, к диетотерапии врач назначит препараты, снижающие уровень холестерина – статины.



- Курение.

Побороть вредную привычку помогут специалисты. Информацию о наиболее эффективных способах отказа от курения можно получить в кабинетах и отделениях медицинской профилактики лечебных учреждений и центрах здоровья.



- Сахарный диабет.

Лечение сахарного диабета предполагает строгое соблюдение диеты и систематический прием сахароснижающих средств по назначению лечащего врача.



- Малоподвижный образ жизни.

Адекватная физическая нагрузка приводит к уменьшению массы тела, снижению уровня артериального давления, благоприятно влияет на обмен веществ. Важно уделять физической активности не менее 150 минут в неделю.



- Злоупотребление алкоголем. Необходимо отказаться от употребления спиртных напитков.



- Избыточная масса тела.

Рекомендуется снижение массы тела и изменения образа жизни".