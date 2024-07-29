Самарский врач-неонатолог: "Грудное вскармливание - лучшее, что можно дать ребёнку в начале его жизни"

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Врач-неонатолог Самарской городской клинической больницы 2 им. Н.А. Семашко Валерия Егорейченко:



"Грудное вскармливание - лучшее, что можно дать ребёнку в начале его жизни.



Большинство компонентов грудного молока являются незаменимыми и полностью доступными для усвоения организмом ребёнка. В грудном молоке содержатся вещества для роста и дозревания головного мозга и нервной системы.



Только грудное молоко помогает становлению всех функциональных систем. Оно защищает от многих инфекционных болезней, аллергии и является гарантией формирования крепкого иммунитета в будущем. Также оно на 30% снижает риск развития у малышей ожирения.



Грудное вскармливание защищает и здоровье матери:

- помогает быстрее восстановиться после родов

- способствует восстановлению веса

- профилактирует рак груди

- снижает риск развития остеопороза.



Основные правила для успешного становления лактации:

- Начните кормление грудью как можно раньше. Приложите ребенка к груди в первый час после рождения. Помните, что молоко вырабатывается в ответ на стимуляцию груди, а первые капли молозива чрезвычайно важны для формирования иммунитета и желудочно-кишечного тракта малыша.

- Молозива достаточно, чтобы накормить ребенка в первые дни.

- Несмотря на малый объем, в этой первой пище есть все необходимые питательные вещества. Таким удивительным способом природа позаботилась о постепенной адаптации малыша к новому питанию.

- Процесс кормления построен по принципу «спрос-предложение». Высасывая необходимый объем молока, малыш «заказывает» себе следующую порцию. Поэтому, если ограничивать грудное кормление и не удалять молоко из груди, «предложение» снизится.

- Кормите по требованию.

- Кормите тогда, когда ребенок только пожелает. Не следует дожидаться требовательного плача.

- Старайтесь не использовать соски и пустышки в период становления лактации.



Не стесняйтесь просить о помощи у специалистов, и пусть кормление будет вам в радость!"

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