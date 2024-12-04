Самарский врач: курение вызывает более 10 видов злокачественных образований

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Заместитель главного врача по медицинской профилактике, реабилитации и связям с общественностью Самарского областного клинического онкологического диспансера, к.м.н. Татьяна Золотарева рассказала о влиянии никотина на развитие онкологических заболеваний:



"Онкологические заболевания являются наиболее распространёнными хроническими неинфекционными патологиями. Одним из ключевых факторов, способствующих их развитию, является курение. Канцерогенные вещества, содержащиеся в табачном дыме, повреждают клетки и значительно увеличивают риск развития более 10 видов опухолей:

рак лёгких

рак яичников шейки матки и молочной железы

рак поджелудочной железы

рак ротовой полости, ротоглотки и гортани

головы, шеи и др.



Злокачественные опухоли чаще всего развиваются у лиц "серебряного" возраста, из которых 50% употребляют табачные изделия. Механизм развития заболеваний формируется при гипоксии в органах. Организм испытывает нехватку кислорода под влиянием табачных изделий. В результате чего в организме формируются опухолевые клетки, которые перерастают в онкологическое заболевание.



Пассивное курение также является фактором риска развития патологий. По данным опроса среди наших пациентов с раком лёгкого или хронической обструктивной болезнью лёгких у большинства опрошенных члены семьи употребляют никотин. С введением отказа от курения в общественных местах мы наблюдаем снижение доли пациентов с злокачественными новообразованиями органов дыхания.



Отказ от курения - это сложный процесс. В этом решении могут помочь специалисты, в том числе психологи. Врач во время консультации поможет сформировать стойкую мотивацию к прекращению курения и преодолению социальных факторов.



Если пациент перестанет употреблять табачные изделия при выявлении у него онкологического заболевания - это хорошее развитие прогноза по течению заболевания. Легче проходит лечение, снижается риск рецидива заболевания и улучшается самочувствие.



Важно помнить: наш организм - это очень пластичная система, которая восстанавливаться при отказе от вредных привычек".

Фото: минздрав СО