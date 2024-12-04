Я нашел ошибку
Главные новости:
Борьба с жиром – одна самых больших проблем не только врачей-диетологов, но и специалистов, отвечающих за работу системы канализации.
Сотрудники «РКС-Самара» выявляют предприятия общепита, забивающие жиром канализационные линии
Елена Лапушкина отметила, что работа специального приемника в Самаре организована на должном уровне и соответствует необходимым требованиям.
УПЧ в Самарской области Елена Лапушкина посетила спецприемник
В экспозиции будет представлена 101 работа, посвященная одному из главных памятников конструктивизма Самары, расположенному на улице Куйбышева.
«ЗИМ Галерея»: выставка-акция «101 ракурс Дома промышленности» Кати Мячиной
Злокачественные опухоли чаще всего развиваются у лиц "серебряного" возраста, из которых 50% употребляют табачные изделия.
Самарский врач: курение вызывает более 10 видов злокачественных образований
В Ставропольском районе проводят проверку из-за конфликта между подростками
В Ставропольском районе проводят проверку из-за конфликта между подростками
Около 30 тысяч жителей Самарской области уже присоединились к новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс»
Около 30 тысяч жителей Самарской области уже присоединились к новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс»
В Кинеле из-за нашествия вредителей провели восстановительное озеленение
В Кинеле из-за нашествия вредителей провели восстановительное озеленение
самарские студенты представят две постановки на всероссийском фестивале
Самарские студенты представят две постановки на всероссийском фестивале
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 106.19
-0.99
EUR 112.02
-0.78
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«ЗИМ Галерея»: выставка-акция «101 ракурс Дома промышленности» Кати Мячиной
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о феномене текстильного искусства
Заключительная лекция цикла «История советской комедии в трех лицах» пройдет в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский врач: курение вызывает более 10 видов злокачественных образований

4 декабря 2024 14:06
144
Злокачественные опухоли чаще всего развиваются у лиц "серебряного" возраста, из которых 50% употребляют табачные изделия.

Заместитель главного врача по медицинской профилактике, реабилитации и связям с общественностью Самарского областного клинического онкологического диспансера, к.м.н. Татьяна Золотарева рассказала о влиянии никотина на развитие онкологических заболеваний:

"Онкологические заболевания являются наиболее распространёнными хроническими неинфекционными патологиями. Одним из ключевых факторов, способствующих их развитию, является курение. Канцерогенные вещества, содержащиеся в табачном дыме, повреждают клетки и значительно увеличивают риск развития более 10 видов опухолей:
рак лёгких
рак яичников шейки матки и молочной железы
рак поджелудочной железы
рак ротовой полости, ротоглотки и гортани
головы, шеи и др.

Злокачественные опухоли чаще всего развиваются у лиц "серебряного" возраста, из которых 50% употребляют табачные изделия. Механизм развития заболеваний формируется при гипоксии в органах. Организм испытывает нехватку кислорода под влиянием табачных изделий. В результате чего в организме формируются опухолевые клетки, которые перерастают в онкологическое заболевание.

Пассивное курение также является фактором риска развития патологий. По данным опроса среди наших пациентов с раком лёгкого или хронической обструктивной болезнью лёгких у большинства опрошенных члены семьи употребляют никотин. С введением отказа от курения в общественных местах мы наблюдаем снижение доли пациентов с злокачественными новообразованиями органов дыхания.

 Отказ от курения - это сложный процесс. В этом решении могут помочь специалисты, в том числе психологи. Врач во время консультации поможет сформировать стойкую мотивацию к прекращению курения и преодолению социальных факторов.

Если пациент перестанет употреблять табачные изделия при выявлении у него онкологического заболевания - это хорошее развитие прогноза по течению заболевания. Легче проходит лечение, снижается риск рецидива заболевания и улучшается самочувствие.

Важно помнить: наш организм - это очень пластичная система, которая восстанавливаться при отказе от вредных привычек".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Это 59,5% от населения региона.
03 декабря 2024, 15:25
Более 1,8 млн жителей Самарской области сделали прививки от гриппа
Это 59,5% от населения региона. Здравоохранение
467
Последние несколько лет Ирина Михайловна работала заместителем главного врача по медицинской части Самарской городской поликлиники № 1 Промышленного района.
29 ноября 2024, 21:14
Отрадненскую городскую больницу возглавила Ирина Назаркина
Последние несколько лет Ирина Михайловна работала заместителем главного врача по медицинской части Самарской городской поликлиники № 1 Промышленного района. Здравоохранение
1078
После врач-офтальмолог определяет диагноз и тактику лечения.
22 ноября 2024, 15:25
Специалисты больницы Ерошевского провели обследование пациентов с впервые выявленным сахарным диабетом
После врач-офтальмолог определяет диагноз и тактику лечения.   Здравоохранение
1186
Здравоохранение
Злокачественные опухоли чаще всего развиваются у лиц
4 декабря 2024  14:06
Самарский врач: курение вызывает более 10 видов злокачественных образований
144
Среди них – врач общей практики Нефтегорской ЦРБ Ольга Амелина.
3 декабря 2024  15:49
Дополнительные меры поддержки помогают привлекать медработников в Нефтегорский район
410
Это 59,5% от населения региона.
3 декабря 2024  15:25
Более 1,8 млн жителей Самарской области сделали прививки от гриппа
468
Самарским студентам напомнили о ВИЧ
3 декабря 2024  12:47
Самарским студентам напомнили о ВИЧ
397
Подарок стратегической важности: единороссы и молодогвардейцы стали донорами
2 декабря 2024  17:30
Подарок стратегической важности: единороссы и молодогвардейцы стали донорами
522
В центре организованы группы психологической поддержки. В рамках занятий участники находят новых друзей, делятся опытом и получают обратную связь.
29 ноября 2024  22:14
Специалисты Самарского СПИД - центра оказывают психологическую помощь пациентам и их семьям
947
Последние несколько лет Ирина Михайловна работала заместителем главного врача по медицинской части Самарской городской поликлиники № 1 Промышленного района.
29 ноября 2024  21:14
Отрадненскую городскую больницу возглавила Ирина Назаркина
1078
С опережением и без ожиданий.
29 ноября 2024  21:06
Благодаря дополнительным средствам областного бюджета новые ФАПы появятся в 24 населенных пунктах
895
В «цифровой операционной» СамГМУ пациенту с электроожогом восстановили ткани лица
29 ноября 2024  09:37
В «цифровой операционной» СамГМУ пациенту с электроожогом восстановили ткани лица
607
В ГД внесут законопроект об освобождении от НДФЛ выплат за больничный
27 ноября 2024  10:38
В ГД внесут законопроект об освобождении от НДФЛ выплат за больничный
686
Весь список
Современная медицина
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
6161
Весь список
В центре внимания
Бывшего мусорного оператора Самарской области оштрафовали на 100 миллионов за картельный сговор
4 декабря 2024  13:10
Бывшего мусорного оператора Самарской области оштрафовали на 100 миллионов за картельный сговор
200
парки Самары начали подготавливать к Новому году
4 декабря 2024  10:16
Парки Самары начали подготавливать к Новому году
163
Перед заседанием СГД он в больнице навестил семиклассника, который накануне пострадал в результате школьного конфликта.
3 декабря 2024  18:19
Вячеслав Федорищев поднял вопрос миграционной политики на заседании Самарской Губдумы
445
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня Неизвестного солдата
3 декабря 2024  14:00
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня Неизвестного солдата
487
Губернатор Самарской области обратился к жителям региона по случаю Дня инвалидов
3 декабря 2024  13:57
Губернатор Самарской области обратился к жителям региона по случаю Дня инвалидов
481
Весь список