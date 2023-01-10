Самарский врач-кардиолог рассказал о влиянии низких минусовых температур на сердце и сосуды

Я нашел ошибку
Главные новости:
По всей области были организованы массовые катания на коньках, лыжах, тюбингах, семейные старты и различные спортивные турниры.
В Самарской области прошла Декада спорта и здоровья
В ночь на вторник министерство предупреждало, что автодорожная часть Крымского моста будет закрыта для движения автотранспорта 10 января с 4.00 до 16.00 мск.
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено досрочно
В Самаре за сутки заболели 86 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
Презентация состоится с участием депутата Государственной Думы Александра Хинштейна.
В СОУНБ Жанна Андриевская представит серию книг и плакатов «Удивительная Русь»
У каждого участника мастер-класса матрешка получилась индивидуальная, в своем неповторимом стиле.
В поселке Алексеевке прошел мастер-класс по декоративной росписи матрешки
Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений помещение покинули 233 человека.
Обрушение на площади 500 кв. метров произошло на горящем складе в Москве
Проект предназначен для возрастной категории 12+, рекомендован для просмотра с родителями или педагогами, и верифицирован Министерством просвещения России.
В губернии стартует новый сезон «Цифрового ликбеза»
Скрининг подразумевает исследования образцов крови новорожденных детей на наследственные заболевания.
В Самарской области стартовала программа расширенного неонатального скрининга
Наверх
Самара  -25 °C, Тольятти  -27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.3
-0.04
EUR 75.08
-0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"
Вечер камерной и органной музыки “Метаморфозы русской и европейской музыки" приглашает самарцев
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский врач-кардиолог рассказал о влиянии низких минусовых температур на сердце и сосуды

10 января 2023 14:14
307
Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется исключить длительное пребывание на морозе и избегать физической активности на улице.

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по кардиологии, заместитель главного врача Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В П.Полякова Дмитрий Викторович Дупляков рассказал о влиянии низких минусовых температур на сердце и сосуды.

 ️Перепады погоды, резкие похолодания, морозы, недостаток солнца и света могут негативно сказываться на самочувствии и здорового человека. Острее всего это ощущают пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В условиях мороза ощущается физиологический дискомфорт, и происходит резкий спазм сосудов. Если здоровый человек может компенсировать это состояние, то для гипертоника оно опасно серьезными последствиями.

Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется исключить длительное пребывание на морозе и избегать физической активности на улице. Усиленно работающее из-за низких температур сердце не должно подвергаться дополнительно сильным нагрузкам. Лучше всего делать частые перерывы для отдыха и быть внимательным к своему состоянию - не допускать одышки, затрудненного дыхания или других опасных симптомов. Также следует избегать резкой смены температур, которая может вызвать спазм сосудов.

Очень важно правильно одеваться. Для этого хорошо подходит многослойная одежда из натуральных материалов. Обязательно при этом утеплять кисти рук, шею и голову, поскольку охлаждение этих частей тела может вызвать капиллярный спазм, который, в свою очередь, спровоцирует спазм коронарных сосудов. При болезнях сердца это нередко приводит к приступу стенокардии.

Не пропускайте прием лекарственных препаратов! При правильном приеме назначенных кардиологом лекарств вы защищаете себя от скачков давления и резкого ухудшения состояния.

 

Фото:   минздрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В Самаре за сутки заболели 86 человек.
10 января 2023  16:26
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
97
Скрининг подразумевает исследования образцов крови новорожденных детей на наследственные заболевания.
10 января 2023  15:19
В Самарской области стартовала программа расширенного неонатального скрининга
133
Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется исключить длительное пребывание на морозе и избегать физической активности на улице.
10 января 2023  14:14
Самарский врач-кардиолог рассказал о влиянии низких минусовых температур на сердце и сосуды
307
В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в России
10 января 2023  13:48
В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в России
167
На портале госуслуг появились новые сервисы по ОМС
10 января 2023  12:54
На портале госуслуг появились новые сервисы по ОМС
178
Среди них — специалисты первичного звена здравоохранения, сотрудники скорой помощи, ‍а также медики, работающие в сельской местности и отдаленных районах.
9 января 2023  19:57
Правительство России установило специальные выплаты для медиков дефицитных специальностей
466
В конце 2022 года автопарк центральной районной больницы пополнили три машины.
9 января 2023  16:34
Новые автомобили помогают медикам оперативно оказывать помощь жителям Елховского района
460
Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина рассказала о пяти шагах на пути к ЗОЖ.
9 января 2023  14:49
Врач: как восстановить режим после праздников
470
Врач дала советы по восстановлению режима сна после праздников
9 января 2023  13:40
Врач дала советы по восстановлению режима сна после праздников
401
Рекомендации по профилактике ангины у детей дали россиянам
9 января 2023  09:09
Рекомендации по профилактике ангины у детей дали россиянам
431
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
3286
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
14909
Весь список
В центре внимания
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
10 января 2023  13:37
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
184
В Самарской области участились случаи телефонного мошенничества
10 января 2023  12:33
В Самарской области участились случаи телефонного мошенничества
335
В Самарской области впервые выведен сорт твердой озимой пшеницы
10 января 2023  12:15
В Самарской области впервые выведен сорт твердой озимой пшеницы
191
В Самаре изменили схемы движения двух автобусных маршрутов
10 января 2023  11:01
В Самаре временно изменили схемы движения двух автобусных маршрутов
224
Ночью и утром 10 января местами в Самарской области ожидается мороз -40С
9 января 2023  14:00
Ночью и утром 10 января местами в Самарской области ожидается мороз -40С
508
Весь список