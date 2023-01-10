Самарский врач-кардиолог рассказал о влиянии низких минусовых температур на сердце и сосуды

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Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по кардиологии, заместитель главного врача Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В П.Полякова Дмитрий Викторович Дупляков рассказал о влиянии низких минусовых температур на сердце и сосуды.



️Перепады погоды, резкие похолодания, морозы, недостаток солнца и света могут негативно сказываться на самочувствии и здорового человека. Острее всего это ощущают пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В условиях мороза ощущается физиологический дискомфорт, и происходит резкий спазм сосудов. Если здоровый человек может компенсировать это состояние, то для гипертоника оно опасно серьезными последствиями.



Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется исключить длительное пребывание на морозе и избегать физической активности на улице. Усиленно работающее из-за низких температур сердце не должно подвергаться дополнительно сильным нагрузкам. Лучше всего делать частые перерывы для отдыха и быть внимательным к своему состоянию - не допускать одышки, затрудненного дыхания или других опасных симптомов. Также следует избегать резкой смены температур, которая может вызвать спазм сосудов.



Очень важно правильно одеваться. Для этого хорошо подходит многослойная одежда из натуральных материалов. Обязательно при этом утеплять кисти рук, шею и голову, поскольку охлаждение этих частей тела может вызвать капиллярный спазм, который, в свою очередь, спровоцирует спазм коронарных сосудов. При болезнях сердца это нередко приводит к приступу стенокардии.



Не пропускайте прием лекарственных препаратов! При правильном приеме назначенных кардиологом лекарств вы защищаете себя от скачков давления и резкого ухудшения состояния.

Фото: минздрав СО