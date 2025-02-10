Самарский врач-кардиолог рассказала о влиянии сердечно-сосудистых заболеваний на здоровье человека

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Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по амбулаторно-поликлинической помощи лицам с болезнями системы кровообращения, заведующая консультативно-диагностическим отделением Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова, врач-кардиолог Елена Куракина:

"Сердечно - сосудистые заболевания имеют многогранное влияние на здоровье человека и затрагивают как физическое, так и психическое состояние:



Ограничивают физическую активность. Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями часто испытывают одышку, усталость и боли в груди, что снижает качество их жизни.



Приводят к возникновению психологических последствий. Заболевания сердца могут вызывать тревогу, депрессию и стресс, что ухудшает общее состояние здоровья и усугубляет сердечно-сосудистые проблемы.



Провоцируют хроническую сердечную недостаточность и требуют постоянного лечения и мониторинга.



Оказывают негативное влияние на другие органы. Плохое кровообращение из-за заболеваний сердца негативно сказывается на других органах и системах, включая почки, печень и мозг. Это может привести к множественным органным дисфункциям.



Приводят к необходимости постоянного наблюдения. Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны регулярно проходить обследования и контролировать свое состояние, что требует времени и усилий.



Как предотвратить проблемы со здоровьем сердца и сосудов?



регулярно посещать врача и следовать всем его рекомендациям

проходить диспансеризацию

поддерживать здоровый образ жизни, включая сбалансированное питание, умеренную физическую активность, отказ от курения и алкоголя

защищаться от негативного воздействия холода и жары

управлять стрессом

быть внимательным к своему состоянию и при первых тревожных симптомах обращаться за медицинской помощью.



Профилактика, ранняя диагностика и своевременное лечение играют ключевую роль в снижении рисков и улучшении качества жизни пациентов. Важно следить за своим здоровьем, вести активный образ жизни и вовремя обращаться к врачу при появлении симптомов."

Фото: минздрав СО