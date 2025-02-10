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Самарский врач-кардиолог рассказала о влиянии сердечно-сосудистых заболеваний на здоровье человека

10 февраля 2025 18:43
113
Сердечно - сосудистые заболевания имеют многогранное влияние на здоровье человека и затрагивают как физическое, так и психическое состояние.

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по амбулаторно-поликлинической помощи лицам с болезнями системы кровообращения, заведующая консультативно-диагностическим отделением Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова, врач-кардиолог Елена Куракина:

 "Сердечно - сосудистые заболевания имеют многогранное влияние на здоровье человека и затрагивают как физическое, так и психическое состояние:

 Ограничивают физическую активность. Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями часто испытывают одышку, усталость и боли в груди, что снижает качество их жизни.

 Приводят к возникновению психологических последствий. Заболевания сердца могут вызывать тревогу, депрессию и стресс, что ухудшает общее состояние здоровья и усугубляет сердечно-сосудистые проблемы.

 Провоцируют хроническую сердечную недостаточность и требуют постоянного лечения и мониторинга.

 Оказывают негативное влияние на другие органы. Плохое кровообращение из-за заболеваний сердца негативно сказывается на других органах и системах, включая почки, печень и мозг. Это может привести к множественным органным дисфункциям.

 Приводят к необходимости постоянного наблюдения. Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны регулярно проходить обследования и контролировать свое состояние, что требует времени и усилий.

Как предотвратить проблемы со здоровьем сердца и сосудов?

регулярно посещать врача и следовать всем его рекомендациям
проходить диспансеризацию
поддерживать здоровый образ жизни, включая сбалансированное питание, умеренную физическую активность, отказ от курения и алкоголя
защищаться от негативного воздействия холода и жары
управлять стрессом
быть внимательным к своему состоянию и при первых тревожных симптомах обращаться за медицинской помощью.

Профилактика, ранняя диагностика и своевременное лечение играют ключевую роль в снижении рисков и улучшении качества жизни пациентов. Важно следить за своим здоровьем, вести активный образ жизни и вовремя обращаться к врачу при появлении симптомов."

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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