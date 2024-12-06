Самарский врач - кардиолог рассказала о влиянии никотина на организм

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Главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Самара, заведующая кардиологическим отделением №23 Самарской городской клинической больницы им. Н.И. Пирогова Мария Скуратова:



«Курение отнимает до 10 лет жизни: чем выше число выкуренных сигарет, тем больше вреда человек наносит своему организму.



При вдыхании сигаретного дыма нарушается выработка оксида азота. Это необходимый компонент, который способствует насыщению кислородом тканей. Кроме того, он предотвращает спазмы сосудов и повреждение эндотелия - внутреннего слоя наших артерий. Нарушение функций эндотелия приводит к возможным патологическим состояниям организма.



К чему может привести употребление никотина?



Подъёму артериального давления и гипертонической болезни.

Быстрому развитию атеросклероза. Это одно из самых негативных последствий курения, приводящее к тромбозу, ишемическому кризу, инфаркту или инсульту.

Поражению органов и тканей. Например, атеросклероз нижних конечностей, способствует закрытию сосудов и приводит к развитию гангрены.

Кроме того, сигаретный дым наносит вред окружающим. Вдыхая его вы подвергаете различным патологиям не только себя, но и членов семьи.



Пациенты, которые наблюдались у нас в кардиологическом отделении и бросили курить — отмечают улучшение самочувствия уже спустя 6 месяцев. У них нормализуется артериальное давление и уровень холестерина в крови.



Напомним, чтобы придерживаться здорового образа жизни, следует:

исключить употребление никотина

ограничить употребление алкоголя

гулять пешком минимум 60 минут в день

минимизировать употребление соли

добавить в рацион сырые овощи и фрукты до 400-600 гр/ сут.



Отказаться от употребления никотина можно в любом возрасте. Чем раньше это сделать, тем лучше для организма."

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