Самарский врач-кардиолог: «Низкая физическая активность увеличивает риск развития ишемической болезни сердца на 30%»

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Об этом рассказала заведующая организационно-методическим отделом Самарского областного клинического кардиологического диспансера им В. П. Полякова, врач-кардиолог Инна Скрипник:



«Регулярные физические нагрузки способствуют улучшению сердечно - сосудистой системы, кровообращения и укреплению сердечной мышцы, а также помогают контролировать уровень холестерина, артериальное давление и вес тела. Это снижает риск развития атеросклероза — основной причины ишемической болезни сердца.



Низкие физические нагрузки увеличивают риск развития ишемической болезни сердца на 30%.



Кроме того, занятия спортом помогают уменьшить уровень стресса и улучшают общее психоэмоциональное состояние, что также имеет значение для здоровья сердца.



Специалисты рекомендуют уделять минимум 150 минут умеренной физической активности в неделю или 75 минут интенсивной активности. Наиболее простые, доступные и эффективные виды двигательной активности — ходьба, бег, плавание или занятия спортом.



Важно помнить, даже небольшие изменения в образе жизни могут оказать значительное влияние на здоровье сердца. Лучше всего проконсультироваться с врачом или специалистом по физической реабилитации".

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