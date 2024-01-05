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Самарский врач-кардиолог: как пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями проводить продолжительные выходные без рисков для здоровья?

5 января 2024 17:39
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Прогулки на свежем воздухе с учётом погодных условий, танцы или занятия йогой могут помочь поддерживать здоровье сердца и сосудов.

Как пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями проводить продолжительные выходные без рисков для здоровья?

Рассказывает главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по кардиологии, заместитель главного врача Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В П.Полякова Дмитрий Дупляков:

« Ограничьте потребление соли. Откажитесь от соленой и консервированной пищи, а также от добавления лишней соли в приготовленные блюда.

Помните об опасности алкоголя. Спиртные напитки оказывают негативное влияние на сердце и кровяное давление.

Выбирайте здоровое питание. Предпочитайте нежирные мясные блюда, свежие фрукты и овощи, а также полезные жиры, такие как оливковое масло и орехи.

Ограничьте потребление сладостей. Отдавайте предпочтение более здоровым альтернативам - фруктам или нежирным десертам.

Уделяйте время физической активности. Прогулки на свежем воздухе с учётом погодных условий, танцы или занятия йогой могут помочь поддерживать здоровье сердца и сосудов.

Избегайте стресса. Попробуйте использовать релаксационные техники, такие как глубокое дыхание, медитация или йога. Они помогут снять напряжение и снизить уровень стресса.

Регулярно принимайте назначенные лекарства. Соблюдайте рекомендации вашего врача и не пропускайте приемы лекарстввенных препаратов.

Обращайтесь к врачу. Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения относительно изменения вашего состояния, обратитесь к лечащему врачу.

Помните, что каждый человек имеет свои особенности здоровья. Поэтому важно проконсультироваться с врачом, чтобы получить индивидуальные рекомендации и советы, специально адаптированные к вашему состоянию».

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Здравоохранение
Прогулки на свежем воздухе с учётом погодных условий, танцы или занятия йогой могут помочь поддерживать здоровье сердца и сосудов.
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Самарский врач-кардиолог: как пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями проводить продолжительные выходные без рисков для здоровья?
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