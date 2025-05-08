Самарский врач-гериатр рассказала о сбалансированном рационе для поддержания здоровья пожилых людей

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Главный гериатр министерства здравоохранения Самарской области по г. о. Самара, главный врач Самарской областной клинической гериатрической больницы Мария Дмитриева:



"Сбалансированное питание предупреждает развитие старческой астении и различных заболеваний, связанных с возрастом.



В пожилом возрасте необходимо придерживаться трёх основных принципов правильного питания:



Соответствие количества энергии потребляемой пищи должно быть равно количеству расходуемой при движении энергии в течение дня.



Сохранять баланс питательных веществ (белков — 15%, жиров — 30%, углеводов — 55% суточной калорийности), витаминов и минералов.



Принимать пищу не реже 4—5 раз в день в одно и то же время, не переедая перед сном.



Принципы рационального питания для профилактики когнитивных нарушений включают:



Норма потребления белков в пожилом возрасте должна составлять 1-1,25 г на 1 кг массы тела в сутки. Оптимальная пропорция между животными и растительными белками составляет 1:1. Из белков животного происхождения предпочтение следует отдавать белкам рыбы и молочных продуктов, а при выборе мяса отдавать предпочтение нежирным сортам (говядина, телятина, крольчатина, индейка, конина, курятина).



До 30% суточной потребности в белках желательно обеспечивать за счет молочных и кисломолочных продуктов. Предпочтение следует отдавать продуктам с пониженной жирностью.



Поступление жира с пищей в пожилом возрасте должно составлять 30% и менее от обшей калорийности дневного рациона. Готовить пищу лучше без добавления жира – варить, тушить, запекать или готовить на пару. Употребление животных жиров (сливочное масло, сливки, жирные сорта мяса, икра) следует ограничить – они трудно перевариваются и усваиваются.



Употребляйте в пищу нерафинированных растительных масел, которые не содержат холестерина, а значит не способствуют развитию атеросклероза. Нерафинированные масла прямого отжима содержат жизненно важные витамины, а также ненасыщенные жирные кислоты.



Ежедневно употребляйте 2-3 порции фруктов и 3-4 порции овощей, 1,5 – 2,0 л воды. Полезнее пить часто и понемногу.



Исключите из рациона фаст-фуд, копчености, жирное мясо, сладости с рафинированным сахаром, сдобы, лимонады, алкоголь, крепкий черный чай и кофе в больших количествах.



Помните: правильное и сбалансированное питание в пожилом возрасте является надежным гарантом активной и качественной продолжительности жизни, сохранения профессиональных навыков и надежной работоспособности".

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