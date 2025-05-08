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Самарский врач-гериатр рассказала о сбалансированном рационе для поддержания здоровья пожилых людей

8 мая 2025 22:03
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В пожилом возрасте необходимо придерживаться трёх основных принципов правильного питания.

Главный гериатр министерства здравоохранения Самарской области по г. о. Самара, главный врач Самарской областной клинической гериатрической больницы Мария Дмитриева:

 "Сбалансированное питание предупреждает развитие старческой астении и различных заболеваний, связанных с возрастом.

В пожилом возрасте необходимо придерживаться трёх основных принципов правильного питания:

Соответствие количества энергии потребляемой пищи должно быть равно количеству расходуемой при движении энергии в течение дня.

 Сохранять баланс питательных веществ (белков — 15%, жиров — 30%, углеводов — 55% суточной калорийности), витаминов и минералов.

Принимать пищу не реже 4—5 раз в день в одно и то же время, не переедая перед сном.

Принципы рационального питания для профилактики когнитивных нарушений включают:

 Норма потребления белков в пожилом возрасте должна составлять 1-1,25 г на 1 кг массы тела в сутки. Оптимальная пропорция между животными и растительными белками составляет 1:1. Из белков животного происхождения предпочтение следует отдавать белкам рыбы и молочных продуктов, а при выборе мяса отдавать предпочтение нежирным сортам (говядина, телятина, крольчатина, индейка, конина, курятина).

До 30% суточной потребности в белках желательно обеспечивать за счет молочных и кисломолочных продуктов. Предпочтение следует отдавать продуктам с пониженной жирностью.

Поступление жира с пищей в пожилом возрасте должно составлять 30% и менее от обшей калорийности дневного рациона. Готовить пищу лучше без добавления жира – варить, тушить, запекать или готовить на пару. Употребление животных жиров (сливочное масло, сливки, жирные сорта мяса, икра) следует ограничить – они трудно перевариваются и усваиваются.

Употребляйте в пищу нерафинированных растительных масел, которые не содержат холестерина, а значит не способствуют развитию атеросклероза. Нерафинированные масла прямого отжима содержат жизненно важные витамины, а также ненасыщенные жирные кислоты.

Ежедневно употребляйте 2-3 порции фруктов и 3-4 порции овощей, 1,5 – 2,0 л воды. Полезнее пить часто и понемногу.

Исключите из рациона фаст-фуд, копчености, жирное мясо, сладости с рафинированным сахаром, сдобы, лимонады, алкоголь, крепкий черный чай и кофе в больших количествах.

Помните: правильное и сбалансированное питание в пожилом возрасте является надежным гарантом активной и качественной продолжительности жизни, сохранения профессиональных навыков и надежной работоспособности".

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина Самара

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