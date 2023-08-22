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Самарский врач-эпидемиолог о профилактике гриппа среди людей старшего возраста

22 августа 2023 22:36
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Ежегодная иммунизация поможет снизить риски развития осложнений.

Грипп представляет особую опасность для лиц старшего возраста, детей и пациентов с хроническими заболеваниями. Ежегодная иммунизация поможет снизить риски развития осложнений.

 О том, почему пожилым людям важно привиться от этой инфекции, рассказывает врач-эпидемиолог Самарской областной клинической гериатрической больницы Татьяна Банишева:

 «С возрастом происходит снижение как врожденного, так и адаптивного иммунитета. Люди становятся высоко восприимчивы к вирусным инфекциям, в том числе тем заболеваниям, которые представляют угрозу жизни. Именно у пациентов пожилого и старческого возраста часто развиваются такие осложнения, как вирусная пневмония и тромбозы различной локализации. Они приводят к тяжелым, а подчас трагическим последствиям для здоровья.

Наиболее эффективной мерой профилактики является ежегодная иммунизация. Вакцины способствуют созданию искусственного специфического иммунитета от конкретного возбудителя. В результате образуются антитела — особые защитные белки. Ежегодная вакцинация обеспечивает стойкий длительный иммунитет.

Пожилой возраст, наличие множества хронических заболеваний и гериатрических симптомов не являются противопоказаниями для иммунизации от гриппа. Вакцинация может быть проведена через 2-4 недели после купирования обострения хронического заболевания.

Почувствуйте ответственность за жизнь и здоровье близких. В период прививочной кампании обязательно сделайте прививку: себе, детям, пожилым родителям».

 

Фото:   ru.freepik.com

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