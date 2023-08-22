Самарский врач-эпидемиолог о профилактике гриппа среди людей старшего возраста

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Грипп представляет особую опасность для лиц старшего возраста, детей и пациентов с хроническими заболеваниями. Ежегодная иммунизация поможет снизить риски развития осложнений.



О том, почему пожилым людям важно привиться от этой инфекции, рассказывает врач-эпидемиолог Самарской областной клинической гериатрической больницы Татьяна Банишева:



«С возрастом происходит снижение как врожденного, так и адаптивного иммунитета. Люди становятся высоко восприимчивы к вирусным инфекциям, в том числе тем заболеваниям, которые представляют угрозу жизни. Именно у пациентов пожилого и старческого возраста часто развиваются такие осложнения, как вирусная пневмония и тромбозы различной локализации. Они приводят к тяжелым, а подчас трагическим последствиям для здоровья.



Наиболее эффективной мерой профилактики является ежегодная иммунизация. Вакцины способствуют созданию искусственного специфического иммунитета от конкретного возбудителя. В результате образуются антитела — особые защитные белки. Ежегодная вакцинация обеспечивает стойкий длительный иммунитет.



Пожилой возраст, наличие множества хронических заболеваний и гериатрических симптомов не являются противопоказаниями для иммунизации от гриппа. Вакцинация может быть проведена через 2-4 недели после купирования обострения хронического заболевания.



Почувствуйте ответственность за жизнь и здоровье близких. В период прививочной кампании обязательно сделайте прививку: себе, детям, пожилым родителям».





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