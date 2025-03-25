Самарский врач-эпидемиолог рассказала о  симптомах, заражении и лечении гепатит А

Врач-эпидемиолог Самарской областной детской инфекционной больницы Оксана Абрамова:
«Гепатит А — инфекционное заболевание вирусной этиологии, которое сопровождается повышением уровня аминотрансфераза сыворотки крови. Проявляется общим недомоганием, повышенной утомляемостью, тошнотой и иногда желтухой.
Гепатит А передаётся от человека к человеку. Заражение вирусом происходит через продукты питания, воду или при контакте с заболевшим. Длительность инкубационного периода составляет 7-35 календарных дней, а в редких случаях достигает 50.
Три категории источников заболевания:
пациенты с желтушной формой
пациенты с безжелтушной (стертой) формой инфекции
лица с бессимптомной формой инфекционного процесс.
Основными мерами профилактики вирусного гепатита А являются санитарно-гигиенические мероприятия, направленные на разрыв путей передачи возбудителя инфекции и вакцинопрофилактика, обеспечивающая создание коллективного иммунитета.
Вакцинация по эпидемическим показаниям является основным профилактическим мероприятием, направленным на локализацию и ликвидацию очага гепатита А. Показателем наличия иммунитета к вирусному гепатиту А является присутствие в крови иммуноглобулинов класса G к ВГА. После вакцинации формируется пожизненный иммунитет.
Соблюдайте правила личной гигиены, тщательно мойте овощи и фрукты перед едой, пейте только кипяченую или бутилированную воду. Следите за своим здоровьем, вовремя проходите профилактические осмотры и не забывайте вакцинироваться, чтобы предупредить заболевание."
Фото: минздрав СО