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Самарский врач-эпидемиолог рассказала о  симптомах, заражении и лечении гепатит А

25 марта 2025 17:45
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Гепатит А передаётся от человека к человеку. Заражение вирусом происходит через продукты питания, воду или при контакте с заболевшим.

Врач-эпидемиолог Самарской областной детской инфекционной больницы Оксана Абрамова:

 «Гепатит А — инфекционное заболевание вирусной этиологии, которое сопровождается повышением уровня аминотрансфераза сыворотки крови. Проявляется общим недомоганием, повышенной утомляемостью, тошнотой и иногда желтухой.

Гепатит А передаётся от человека к человеку. Заражение вирусом происходит через продукты питания, воду или при контакте с заболевшим. Длительность инкубационного периода составляет 7-35 календарных дней, а в редких случаях достигает 50.

Три категории источников заболевания:

пациенты с желтушной формой
пациенты с безжелтушной (стертой) формой инфекции
лица с бессимптомной формой инфекционного процесс.

Основными мерами профилактики вирусного гепатита А являются санитарно-гигиенические мероприятия, направленные на разрыв путей передачи возбудителя инфекции и вакцинопрофилактика, обеспечивающая создание коллективного иммунитета.

Вакцинация по эпидемическим показаниям является основным профилактическим мероприятием, направленным на локализацию и ликвидацию очага гепатита А. Показателем наличия иммунитета к вирусному гепатиту А является присутствие в крови иммуноглобулинов класса G к ВГА. После вакцинации формируется пожизненный иммунитет.

Соблюдайте правила личной гигиены, тщательно мойте овощи и фрукты перед едой, пейте только кипяченую или бутилированную воду. Следите за своим здоровьем, вовремя проходите профилактические осмотры и не забывайте вакцинироваться, чтобы предупредить заболевание."

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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