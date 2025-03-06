Самарский врач-акушер-гинеколог рассказала о вреде курения и приема алкоголя во время беременности

156

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения по акушерству и гинекологии в г. о. Самара, заведующая отделением оперативной гинекологии №14 Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова, к.м.н., врач-акушер-гинеколог Лилия Соловова:



"Беременность — процесс вынашивания ребёнка женщиной в совокупности с происходящими в её организме изменениями. Включает в себя период, начиная от оплодотворения яйцеклетки и заканчивая рождением ребёнка. Значительные анатомические и физиологические изменения в организме женщины во время беременности направлены на обеспечение питания и развития будущего ребёнка, а также затрагивают каждый орган её тела.



Употребление алкоголя и никотина является распространённой проблемой, особенно среди девушек-подростков. В возрасте 14 лет 38% девушек начинают курить, а к 18 годам доля курящих увеличивается до 75 %.



У женщин, которые употребляют никотин во время беременности, частота осложнений значительно выше: ранние токсикозы, гестозы и угрозы прерывания беременности.



Влияние курения на разных сроках беременности:



В первом триместре формируются все основные органы будущего малыша. Употребление никотина может привести к самопроизвольному выкидышу.

Во втором триместре никотин усугубляет токсикоз. Ребёнок развивается хуже и меньше набирает вес. Появляется риск преждевременных родов.



В третьем триместре вероятность развития осложнений беременности увеличивается.



Алкоголь также противопоказан во время беременности, поскольку его употребление чревато проблемами развития плода и будущего ребёнка. Необходимо отказаться от вредной привычки до зачатия, лучше — за 3 месяца до планирования беременности. При употреблении алкоголя во время беременности высока вероятность развития фетального алкогольного синдрома, характеризующегося различными неврологическими нарушениями и умственной отсталостью со множеством дисплазий у ребёнка.



Важно помнить: алкоголь и никотин разрушительно действуют на растущий организм будущего ребёнка, а также могут привести к печальным последствиям. Правильное развитие будущего малыша — это серьезный повод пересмотреть свой подход к вредным привычкам."

Фото: freepik.com