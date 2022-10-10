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Самарский психолог дала рекомендации, как сохранить здоровье во время стресса

10 октября 2022 15:50
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Позаботиться о своем психическом здоровье в условиях стресса в силах каждый человек самостоятельно.

Во всем мире 10 октября отмечают День психического здоровья. Эта дата призвана обратить внимание на проблемы, связанные с психическим состоянием человека, и на поддержку людей с подобными заболеваниями.

«Разные науки долго и много изучали аномалии человеческой природы, - рассказывает психолог Евгения Бродина. -   И только во второй половине XX века обратили особое внимание на проблематику здоровой личности, когда здоровье — это не отсутствие болезни или физических дефектов, а когда это состояние полного благополучия, как физического (физиологического), так и душевного, социального».

По словам психолога, здоровая личность адекватно проявляет себя и реагирует на внешние воздействия, критически способна осмыслить и принять нормы социальной реальности, обладает достаточной гибкостью в отношении меняющихся жизненных обстоятельств, способна в перспективе оценить будущее.

«На мой взгляд, здоровая личность обладает здоровой рефлексией, - говорит Евгения Бродина. – Происходящее в мире сейчас, события, связанные со специальной военной операцией, — это фактор, негативно влияющий на психическое здоровье, не зависящий от нашей воли или сознания, но мы можем работать со своей тревожностью, над своей адаптивностью, с факторами, обусловленными индивидуальными особенностями нашей психики».

Позаботиться о своем психическом здоровье в условиях стресса в силах каждый человек самостоятельно. Евгения Бродина рекомендует следить за образом жизни: режим дня, правильное питание, физические нагрузки. Нужно сохранить все рутины повседневности – умываться, заправлять постель, завтракать, то есть все те действия, которые вы совершаете ежедневно в нормальном состоянии. Они вносят определенность и снимают тревожность. Важно правильно распределять время между работой и отдыхом, уметь переключаться с работы на отдых и обратно.  

Также стоит развивать эмоциональный интеллект - понимать свои эмоции и эмоции других. Кроме этого, надо стараться проводить время с людьми, которые принимают и поддерживают, с которыми хорошо. Перед сном лучше почитать или послушать подкаст, нежели посмотреть фильм или сериал. Информационная нагрузка должна быть по силам, при необходимости нужно снизить поток поступающей информации и число коммуникаций.

 

Фото:   ru.freepik.com

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