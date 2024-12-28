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Самарский ортопед составил топ травм в новогоднюю ночь

28 декабря 2024 13:05
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Самарский ортопед составил топ травм в новогоднюю ночь

Врач травматолог-ортопед Самарской клинической больницы № 2 имени Семашко Андрей Маменков в пресс-центре Самарского областного вещательного агентства рассказал о связи травматизма и выпитого алкоголя в новогодние праздники, пишет Сова.

Оказалось, что чем больше мы едим и "принимаем на грудь", тем труднее работать сотрудникам больниц во время праздничного дежурства.

- Мы отмечаем увеличение количества обращений в новогоднюю ночь. Наиболее распространены ожоги. Активный образ жизни, катание на лыжах, сноуборде, санках, могут привести к травмам. Опасно заниматься этими видами активности в состоянии алкогольного опьянения. Важно подходить к делу разумно. Если планируете кататься, убедитесь, что кто-то сможет контролировать ситуацию. Особенно это касается детей - горка не должна выходить на проезжую часть.

 

Еще одна распространенная травма в Новый год - обморожение. Поэтому врач советует одеваться по погоде, особенно если выпили. Алкоголь и мороз понятия несовместимые - происходит децентрализация кровотока, расширение капилляров на руках, поэтому человек не чувствует холода.

Получив травму, важно оказать себе первую помощь. Не стоит вызывать скорую, если удается справиться своими силами. Обращаться к врачу следует только в случае, если рана серьезная. На месте важно остановить кровотечение. Можно воспользоваться бинтом, приложить холод. Обеззаразить рану антисептиком, мирамистином или хлоргексидином.

- Я поддерживаю прогулки по лесу, но всегда следует помнить о безопасности и быть внимательными. Употребляйте алкоголь в умеренных количествах.

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