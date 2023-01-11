Самарские врачи напоминают о норме физической активности для поддержания здоровья

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Специалисты рекомендуют свободное время посвящать физической активности. Жители, которые делают выбор в пользу своего здоровья, предпочитают активный образ жизни и активный отдых.

«Активный отдых – это лучшее времяпровождение, которое снимает психоэмоциональное напряжение, повышает тонус мышц, улучшает функцию кардиореспираторной, пищеварительной систем и является закаливающей процедурой», — отметила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Самарской области Анна Шишкина.

Физическая активность является неотъемлемым элементом сохранения здоровья и здорового образа жизни.

«Какой вид активного отдыха выбрать? Лучший — тот, которым Вы лучше всего владеете. Тот вид спорта, которым Вы занимаетесь периодически. Он принесет Вам максимум удовольствия и минимизирует вероятность травм. Не стоит экспериментировать с теми видами физической активности и спорта, которыми Вы никогда не занимались, тем более если они экстремальные. Особенно людям старшего возраста, так как это повышает травмоопасность. В случае, если Вы тем или иным видом спорта не занимались более года, тренировки следует начинать с начального уровня и не повторять подвиги прошлых лет без должной подготовки. Лучше использовать для занятий спортом специально оборудованные для этого места. Делая выбор в пользу физической активности на свежем воздухе, важно ориентироваться на погодные условия. В условиях мороза заниматься спортом и физической культурой нужно в помещениях, чтобы не подвергать здоровье опасности. Стоит помнить, что активный отдых с физическими занятиями и алкоголь несовместимы!», — подчеркнула Анна Анатольевна.

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