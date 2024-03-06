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Самарские врачи улучшили пациенту зрение с 2% до 100%

6 марта 2024 14:42
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Сверхточное оборудование и бесшовная операция.

‍Врачи Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского провели сложную операцию пациенту с врожденной аномалией рефракции глаза. Специалисты с помощью современных технологий устранили оптические нарушения через один микроразрез и получили высокую остроту зрения.

Молодой человек обратился в больницу им. Т.И.Ерошевского с врожденной дальнозоркостью экстремально высокой степени (более +9 диоптрий) и астигматизмом (более 2 диоптрий). Он практически не видел вдаль, не видел при работе на близком расстоянии, как в очках, так и без них.

Специалисты провели детальное исследование структур глаза. Было принято решение о замене собственных прозрачных хрусталиков на искусственные. Такие случаи относятся к сложным, раньше лечение проводилось в несколько этапов. В настоящее время новое высокоточное оборудование позволяет проводить операции в один этап.

«Пациенту проведена современная бесшовная операция на обоих глазах с небольшим интервалом в условиях дневного стационара. Операция длилась 15 минут. Все манипуляции были выполнены через один разрез шириной 2 мм, что обеспечивает минимальную травматичность и позволяет максимально сократить реабилитационный период. Уже на следующий день после операции была получена максимально возможная острота зрения без каких-либо дополнительных средств коррекции», - рассказал заведующий отделением рефракционной микрохирургии больницы им. Т.И. Ерошевского Степан Туровский.

Высокоточная операция проведена с использованием ультрасовременных оптических систем и технологий – фемтосекундного лазера и системы дополненной реальности. Фемтосекундный лазер позволяет без касания глаза инструментов только при помощи лазерного луча делать на хрусталике надрезы, чтобы затем убрать и имплантировать искусственную линзу. Система дополненной реальности позволяет с микронной точностью выполнять имплантацию линзы без отклонений от оси.

"Хирург касается глаза только в те моменты, когда нужно удалить и имплантировать хрусталик. В остальные моменты он глаза не касается, это делает техника", - отметил врач.

Пациент в настоящее время выписан. В течение 3-х месяцев он будет под наблюдением врачей-офтальмологов.
«Сейчас я чувствую себя хорошо, отлично вижу, - поделился пациент. – Я благодарен врачам больницы, которые мне вернули зрение».

По медицинским показаниям эксимер лазерная коррекция, фемтосекундная коррекция, хирургия катаракты в областной офтальмологической больнице проводится по ОМС, а также по программе высокотехнологичной медицинской помощи. Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается не только жителям Самарской области, но и пациентам из других регионов страны, и из-за рубежа.

При поддержке губернатора Дмитрия Азарова в регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по оснащению медучреждений современным оборудованием. За последние годы в больницу им. Т.И.Ерошевского поступило 148 единиц новейшего хирургического и диагностического оборудования.

 

Фото:  Министерство здравоохранения Самарской области.

 

Теги: Медицина Самара

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