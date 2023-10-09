Самарские врачи провели сложную высокотехнологичную операцию подростку с прогрессирующим сколиозом

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Врачи травматологи-ортопеды Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой провели сложную высокотехнологичную операцию подростку при идиопатическом сколиозе 4 степени.



Сколиоз – это выраженная деформация позвоночника, склонная к прогрессированию. Она проявляется внешним дефектом осанки. При этом значительное искривление позвоночника приводит к болям, нарушениям работы внутренних органов и слабости мышц.



В подростковый период у юной Дарьи из Тольятти началась прогрессия деформации позвоночника. Сначала девочку лечили консервативным методом. В течение двух лет она носила индивидуальный корректирующий корсет. После проведения специального теста роста тольяттинские врачи приняли решение о необходимости проведения операции. Операция по исправлению сколиоза рекомендована на 3-4 стадиях, когда деформация позвоночника превышает 30 градусов и прогрессирует.



Девочку госпитализировали в детскую больницу имени Ивановой, где ей провели высокотехнологичную операцию. В тела позвонков хирурги ввели специальные винты. На них установили отмоделированные специальным образом титановые стержни, выполнили устранение сколиотической деформации позвоночника. Операция длилась 6 часов, проводилась под рентген-контролем. Он позволяет контролировать установку опорных элементов во время оперативного вмешательства.



«Мы стабилизировали позвоночник - от второго грудного до второго поясничного. Сохранена подвижность трех поясничных позвонков. Единственное ограничение после операции - в течение 3-х месяцев нельзя сидеть. Ключевая цель хирургического вмешательства при сколиозе – выравнивание позвоночника и его сохранение в таком положении. Оно помогает остановить дальнейшее прогрессирование деформации, исправить внешний дефект осанки и предотвратить зажатие кровеносных сосудов и нервов, а также улучшить работу внутренних органов», - рассказал главный внештатный детский травматолог-ортопед министерства здравоохранения Самарской области, врач-травматолог-ортопед хирургического отделения Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н. Ивановой Павел Рыжов.



Уже на третий день девочка начала вставать и передвигаться. Сейчас Дарья живет полноценной жизнью и проходит амбулаторную реабилитацию, занимается лечебной физкультурой, сообщает пресс-служба минздрава СО.

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