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Самарские ученые разработали методику быстрой диагностики сепсиса

30 января 2024 16:45
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Исследование поможет в диагностике и лечении пациентов с заражением крови.

Сотрудники Научно-образовательного профессионального центра генетических и лабораторных технологий и кафедры фундаментальной и клинической биохимии с лабораторной диагностикой Самарского государственного медицинского университета разработали методику ускоренного определения бактерий, вызывающих сепсис. Исследование поможет в диагностике и лечении пациентов с заражением крови.

По словам автора исследования, заведующего лабораторией морфологических и общеклинических исследований НОПЦ ГЛТ Алмаза Халиулина работа ученых направлена на то, чтобы помочь пациентам быстрее получить нацеленное на конкретную бактерию лечение, что увеличит их шансы выжить и снизит последствия тяжелого заболевания.

«Обычное исследование крови на стерильность занимает 2–3 дня, а наше исследование позволяет сократить это время до суток, обеспечивая высокую эффективность диагностического процесса. Это может сыграть очень важную роль в достижении благоприятного результата лечения», — рассказал Алмаз Халиулин.

Методика, разработанная в университете, обеспечивает эффективность диагностики на уровне около 90%. Сейчас университетом получен лабораторный образец тест-системы, определены ее рабочие характеристики, проведены исследования по сравнению разработанной тест-системы с классическим микробиологическим исследованием и коммерческими тест-системами зарубежного производства.

Проект реализуется в рамках участия СамГМУ в программе Минобрнауки России «Приоритет 2030» (национальный проект «Наука и университеты»).

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Медицина Самара

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