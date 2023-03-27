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Самарские онкоортопеды провели уникальную операцию  с использованием индивидуального эндопротеза

27 марта 2023 15:27
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Пациент обратился к врачам, когда опухоль правой кисти, которую он принимал за мозоль от лопаты, начала непрерывно расти.

Врачи Самарского областного клинического онкологического диспансера провели пациенту с опухолью правой кисти уникальную операцию с использованием индивидуального эндопротеза.

Пациент обратился к врачам, когда опухоль, которую он принимал за мозоль от лопаты, начала непрерывно расти.

В областном онкодиспансере после тщательного обследования пациенту поставили диагноз «хондросаркома фаланги 4 пальца правой кисти». Хондросаркома — злокачественное новообразование скелета, формирующееся из хрящевой ткани. Это наиболее распространенная онкологическая патология костей и суставов. Как отмечают специалисты, лишь в 10% случаев при злокачественных опухолях коротких костей кисти удается проводить органосохранные операции.

На помощь мужчине пришли самарские ученые и онкоортопеды. Сначала пациенту удалили пораженную опухолью фалангу и заменили ее на временный спейсер (протез). После специалисты изготовили индивидуальный эндопротез с использованием аддитивных технологий - метода послойного соединения материалов и выращивания объектов по 3D-модели. Врачи заменили временный протез на индивидуальный эндопротез - титановую фалангу с учетом всех антропометрических данных – длины, ширины и искривления кости.

В настоящее время пациент выписан из стационара, прошел курс реабилитации и продолжает жить без ограничений, ведь после операции целостность сухожилий и связок кисти, и ее функции удалось сохранить.

«Технологии проведения индивидуального эндопротезирования разработаны в Самарском государственном медицинском университете. Самарский областной клинический онкологический диспансер - это первое областное учреждение, на базе которого проведена такая операция. Аддитивное эндопротезирование позволяет пациентам с опухолью кисти максимально сохранить функцию конечности с одновременным соблюдением радикальности лечения», - рассказал врач-ортопед нейрохирургического отделения Самарского областного клинического онкологического диспансера, директор НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ Андрей Николаенко.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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