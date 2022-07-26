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Самарские офтальмологи спасли зрение девочке с тупой травмой глаза

26 июля 2022 18:32
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В случае травмы необходимо срочно обратиться к врачу-офтальмологу или в кабинет неотложной помощи больницы им. Т.И.Ерошевского.

Юная жительница Самары поступила в детское отделение Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского с травмой глаза, полученной в результате попадания в глаз пульки от игрушечного пистолета во время игры на улице. После осмотра врачи-офтальмологи диагностировали тупую травму глаза, кровоизлияние, ребенку понадобилась госпитализация.

Благодаря мастерству врачей-офтальмологов детского отделения и проведенному консервативному лечению удалось спасти зрение ребенку. Сейчас она чувствует себя хорошо, еще требуется наблюдение у врача-офтальмолога. Родители 10-летней Дарьи выражают слова благодарности врачам больницы за спасенное зрение ребенка.

 «Мы испугались, - поделилась мама девочки Елена Редькина. – С такими игрушками дети играли и ранее, но такой случай первый раз произошел, не ожидали, что можно попасть в глаз. Мы довольны оказанной нам помощью в глазной больнице, медицинский персонал быстро отреагировал, провели осмотр, сразу госпитализировали, сказали, что травма очень серьезная. Для ребенка это был, конечно, стресс. Сейчас еще продолжаем лечение, рекомендован полный покой, никаких физических нагрузок в течение всего месяца. Спасибо всем врачам, что благополучно все разрешилось».

Врачи-офтальмологи обращаются к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра во время летнего отдыха. Рекомендуют разъяснять детям правила поведения во время игр, и в свою очередь, обеспечивать безопасность детей во время игр с потенциально травмоопасными игрушками.

 «Каждое лето к нам в отделение поступает около 200 пациентов с различными травмами. Примерно 10-15 % - это тупые травмы, в частности, пульки от игрушечного пневматического пистолета. Дарья поступила к нам с тупой травмой, полученной от пластиковой пульки, которая вызвала серьезные последствия: кровоизлияние и воспаление глаза. Ребенка пришлось госпитализировать. Мы провели консервативное лечение, травма, к счастью, оказалась благоприятной по своему течению, и хирургического лечения не пришлось проводить. Пациента выписали с высоким зрением, зрение удалось восстановить. – рассказал заведующий детским микрохирургическим офтальмологическим отделением №5 больницы им. Т.И. Ерошевского Андрей Синеок. - Последствия после таких травм могут быть очень тяжелые. Пациента мы еще будем наблюдать. Всем родителям рекомендуем обращать внимание на меры безопасности при приобретении подобных травмоопасных игрушек, обязательно должны быть защитные средства, такие как шлем или очки. При подобных травмах зрение, как правило, быстро падает, практически до светоощущения. При своевременном обращении за медицинской помощью и лечении зрение восстанавливается до 100%, до показателей, которые были до травмы».

В случае травмы необходимо срочно обратиться к врачу-офтальмологу или в кабинет неотложной помощи больницы им. Т.И.Ерошевского. Необходимо помнить, что только своевременно оказанная медицинская помощь может предотвратить серьезные последствия и потерю зрения.

Неотложная помощь оказывается КРУГЛОСУТОЧНО:

1. В приемном отделении ГБУЗ «СОКОБ им. Т.И.Ерошевского» по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 158. Телефон 8 (846) 323 00 40.
2. В офтальмологическом отделении ГБУЗ «СОКОБ им. Т.И.Ерошевского» по адресу: г. Сызрань, ул. Комарова, 1, диагностический корпус, 1 этаж.
Телефон: 8 (846) 323 00 56.
3. г. Тольятти, ГБУЗ СО ТГБ №5, б-р Здоровья, 25 (детский корпус).
Телефон 8 (8482) 79 02 03

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
В случае травмы необходимо срочно обратиться к врачу-офтальмологу или в кабинет неотложной помощи больницы им. Т.И.Ерошевского.
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