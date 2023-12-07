Самарские офтальмологи применяют инновационную методику лечения тяжелой патологии сетчатки

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Врачи-офтальмологи Самарской областной клинической офтальмологической больницы им.Т.И.Ерошевского первыми в России начали проводить лечение пациентов по новой уникальной методике нетепловой репаративной лазерной терапии 2RT. Специалисты используют современное лазерное оборудование, которое больница приобрела за счет средств областного бюджета первой в стране. Лечение с применением инновационной методики уже прошли более 100 пациентов.



2RT – новая методика лечения заболеваний сетчатки глаза. Процедура стимулирует клеточный метаболизм, способность клеток к регенерации, и приводит к стабилизации заболевания и улучшению зрительных функций. Эта методика применяется в случаях, когда возрастные дистрофические изменения сетчатки (возрастная макулярная дегенерация) находятся на ранней стадии. Вторым показанием является диабетический отек сетчатки. Процедура длится не более 5 минут, она безболезненна и безопасна для пациента. Лечение проводится по медицинским показаниям в рамках программы обязательного медицинского страхования.



«Преимущество 2RT-лазера заключатся в том, что он не оказывает термического воздействия. Достижение терапевтического эффекта при таком лечении происходит за счет очень короткого механического воздействия, можно сказать, «массажа» точно на определенную структуру сетчатки, не затрагивая ее остальную часть. Такой «массаж» усиливает обменные процессы, в том числе отток жидкости, что позволяет безопасно и без повреждения сетчатки достигать уменьшения диабетического макулярного отека, а значит сохранять зрение пациента», - рассказал лазерный хирург офтальмоэндокринологического отделения, врач-офтальмолог, к.м.н. Евгений Замыцкий.



Главный внештатный офтальмолог министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского, доктор медицинских наук Андрей Золотарев совместно с врачами больницы провели мастер-класс по новой методике 2RT для лечения заболеваний сетчатки для коллег - специалистов МНТК «Микрохирургия глаза» им. Академика С.Н.Федорова» г. Москва.



«Именно метод 2RT открывает возможности достижения стабилизации, а в некоторых случаях и улучшения зрительных функций, обеспечивая так называемое «омоложение сетчатки» за счет дозированного воздействия ультракороткими лазерными импульсами наносекундной длительности. В Самарской офтальмологической клинике уже накоплен значительный опыт лечения пациентов с возрастной макулярной дегенерацией с применением технологии 2RT. Для нас очень важен опыт наших самарских коллег, которые первые освоили и внедрили в клиническую практику в нашей стране данную технологию», – поделился заведующий отделом лазерной хирургии МНТК «Микрохирургия глаза» им. Академика С.Н.Федорова» (г. Москва) Павел Володин.

