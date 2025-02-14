Самарские кардиохирурги вдохновили пациента с врожденным пороком сердца стать врачо

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В Международный день осведомленности о пороках сердца врачи Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова встретились с пациентом, которому восемь лет назад провели операцию при врожденном пороке сердца.

Ежегодно в Самарской области около 300 младенцев рождаются с врожденными пороками сердца. В областном клиническом кардиологическом диспансере юным пациентам проводят операции в обновленных условиях и на современном оборудовании. Детскую операционную отремонтировали в конце 2024 года за счет средств областного бюджета.

В 7-летнем возрасте у Юрия Беседина обнаружили врожденный порок аортального клапана сердца. Родители приняли решение обратиться к зарубежным специалистам. Первую операцию юному пациенту выполнили врачи из другой страны, но к сожалению, в 2016 году клапан перестал работать, и молодому человеку потребовалась его замена.

Детские кардиохирурги областного кардиоцентра провели ему новую по тем временам операцию Росса. После оперативного вмешательства прошло уже 8 лет, и клапан работает без сбоев.

"Операция непростая, требует навыка. Мы приглашали для консультации специалистов из Санкт-Петербурга. Вместо пораженного клапана имплантировали клапан легочной артерии, а вместо него — донорский, который изготавливают в России. Он лучше по качеству, чем зарубежные аналоги, - пояснил главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по детской кардиохирургии, врач детский кардиохирург отделения детской кардиохирургии и кардиоревматологии Самарского областного клинического кардиологического диспансера имени В.П. Полякова Сергей Шорохов. - Такие биологические устройства имеют срок службы, и со временем его нужно будет менять, поэтому Юрий ежегодно проходит обследование у своих лечащих врачей".

По словам Юрия Беседина, те дни, проведенные в стенах стационара, стали поворотной точкой в его судьбе. Именно здесь он определился с призванием.

"Мне запомнилось добродушное отношение всех медицинских работников. Я познакомился с врачами, увидел работу профессионалов изнутри, узнал, какие уникальные операции они проводят, и решил, что хочу связать свою жизнь с медициной, - отметил Юрий. — Пришел к Сергею Евгеньевичу за советом, он поддержал меня, мы с ним поговорили и обсудили перспективы".

Это не первый случай в практике Сергея Евгеньевича, среди его бывших пациентов немало медиков.

Сейчас Юрий учится на 6 курсе Самарского государственного медицинского университета и работает медбратом в Самарской городской поликлинике № 13. Правда, в качестве будущей специализации он выбрал не кардиохирургию, а гематологию.

"Сейчас эти проблемы актуальны: медицина развивается, появляются новые уникальные технологии лечения, высокотехнологичные методы, - рассказал медбрат Юрий Беседин. - Область относительно новая, и в ней я хочу развиваться".

Самарские кардиохирурги выполняют более 5 тысяч операций в год. Все они относятся к высокотехнологичной медицинской помощи и проводятся с применением новых, сложных методов лечения. Благодаря завершившемуся нацпроекту "Здравоохранение" и мероприятиям по борьбе сердечно-сосудистыми заболеваниям за последние 5 лет в медицинские учреждения региона поступило 162 единицы современной медицинской техники. Это серьёзно повысило уровень медпомощи в кардиологии. С этого года мероприятия по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями продолжатся в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Фото: минздрав СО