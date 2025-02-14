Я нашел ошибку
Главные новости:
Врачи Самарского кардиодиспансера встретились с пациентом, которому восемь лет назад провели операцию при врожденном пороке сердца.
Самарские кардиохирурги вдохновили пациента с врожденным пороком сердца стать врачо
Победителем во всех трех дисциплинах гонок дронов стал 12-летний тольяттинец Дмитрий Светлов.
В Тольятти состоялся I турнир НПЦ БАС «Самара» по гонкам дронов и спортивному программированию
Председатель Федерации спортивного туризма региона Рафик Хакимов принимает участие в специальной военной операции с лета 2024 года.
«Самая нужная и важная работа – Родину защищать»: председатель федерации спортивного туризма призвал настоящих мужчин присоединиться к СВОим
В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.
«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтно-профилактических работах на неделю
Глава региона поблагодарил Ольгу Баталину за очередной визит в регион и подчеркнул: взаимодействие с федеральным министерством труда очень важно.
Вячеслав Федорищев и замминистра труда РФ Ольга Баталина обсудили задачи поддержки семей с детьми в регионе
Хотите стать участником завораживающего действа и по-новому взглянуть на некоторые обыденные вещи? Тогда приходите в областную библиотеку!
СОУНБ приглашает на концерт группы «Allхимия»
Сотрудники транспортной полиции задержали браконьера с поличным – в санях оказалось три экземпляра рыбы «налим».
В Сызрани сотрудниками транспортной полиции пресечен факт браконьерства
Специалисты «РКС-Самара» рассчитывают справиться с аварийным ремонтом без отключения потребителей от холодного водоснабжения.
В связи с ремонтом водовода на улице Советской Армии в Самаре изменится схема движения транспорта
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.03
-3.02
EUR 94.92
-3.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Минкульт СО: 5 идей для культурного свидания
Самарцев приглашают сыграть в шахматы и джакколо во Дворце ветеранов
В Самаре в Музее Модерна пройдет экскурсия по выставке "Засушенному - верить"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарские кардиохирурги вдохновили пациента с врожденным пороком сердца стать врачо

14 февраля 2025 20:04
129
Врачи Самарского кардиодиспансера встретились с пациентом, которому восемь лет назад провели операцию при врожденном пороке сердца.

В Международный день осведомленности о пороках сердца врачи Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова встретились с пациентом, которому восемь лет назад провели операцию при врожденном пороке сердца.

Ежегодно в Самарской области около 300 младенцев рождаются с врожденными пороками сердца. В областном клиническом кардиологическом диспансере юным пациентам проводят операции в обновленных условиях и на современном оборудовании. Детскую операционную отремонтировали в конце 2024 года за счет средств областного бюджета.

В 7-летнем возрасте у Юрия Беседина обнаружили врожденный порок аортального клапана сердца. Родители приняли решение обратиться к зарубежным специалистам. Первую операцию юному пациенту выполнили врачи из другой страны, но к сожалению, в 2016 году клапан перестал работать, и молодому человеку потребовалась его замена.

Детские кардиохирурги областного кардиоцентра провели ему новую по тем временам операцию Росса. После оперативного вмешательства прошло уже 8 лет, и клапан работает без сбоев.

"Операция непростая, требует навыка. Мы приглашали для консультации специалистов из Санкт-Петербурга. Вместо пораженного клапана имплантировали клапан легочной артерии, а вместо него — донорский, который изготавливают в России. Он лучше по качеству, чем зарубежные аналоги, - пояснил главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по детской кардиохирургии, врач детский кардиохирург отделения детской кардиохирургии и кардиоревматологии Самарского областного клинического кардиологического диспансера имени В.П. Полякова Сергей Шорохов. - Такие биологические устройства имеют срок службы, и со временем его нужно будет менять, поэтому Юрий ежегодно проходит обследование у своих лечащих врачей".

По словам Юрия Беседина, те дни, проведенные в стенах стационара, стали поворотной точкой в его судьбе. Именно здесь он определился с призванием.

"Мне запомнилось добродушное отношение всех медицинских работников. Я познакомился с врачами, увидел работу профессионалов изнутри, узнал, какие уникальные операции они проводят, и решил, что хочу связать свою жизнь с медициной, - отметил Юрий. — Пришел к Сергею Евгеньевичу за советом, он поддержал меня, мы с ним поговорили и обсудили перспективы".

Это не первый случай в практике Сергея Евгеньевича, среди его бывших пациентов немало медиков.

Сейчас Юрий учится на 6 курсе Самарского государственного медицинского университета и работает медбратом в Самарской городской поликлинике № 13. Правда, в качестве будущей специализации он выбрал не кардиохирургию, а гематологию.

"Сейчас эти проблемы актуальны: медицина развивается, появляются новые уникальные технологии лечения, высокотехнологичные методы, - рассказал медбрат Юрий Беседин. - Область относительно новая, и в ней я хочу развиваться".

Самарские кардиохирурги выполняют более 5 тысяч операций в год. Все они относятся к высокотехнологичной медицинской помощи и проводятся с применением новых, сложных методов лечения. Благодаря завершившемуся нацпроекту "Здравоохранение" и мероприятиям по борьбе сердечно-сосудистыми заболеваниям за последние 5 лет в медицинские учреждения региона поступило 162 единицы современной медицинской техники. Это серьёзно повысило уровень медпомощи в кардиологии. С этого года мероприятия по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями продолжатся в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Внедрены новые методы диагностики и лечения заболеваний. Увеличилось и количество выполняемых высокотехнологичных вмешательств при остром коронарном синдроме - стентирований, аортокоронарных шунтирований.
13 февраля 2025, 17:34
В регионе повышается доступность и качество специализированной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Внедрены новые методы диагностики и лечения заболеваний. Увеличилось и количество выполняемых высокотехнологичных вмешательств при остром коронарном... Здравоохранение
578
Сейчас пациент чувствует себя хорошо, зрение травмированного глаза составляет 90%.
13 февраля 2025, 16:47
Врачи больницы им. Т.И.Ерошевского помогли  пациенту сохранить зрение после проникающей сквозной травмы глаза
Сейчас пациент чувствует себя хорошо, зрение травмированного глаза составляет 90%.   Здравоохранение
844
 Какие продукты полезны для сердца?
13 февраля 2025, 14:44
Самарский врач - эндокринолог рассказала об особенностях питания при сердечно-сосудистых заболеваниях
 Какие продукты полезны для сердца? Здравоохранение
641
Здравоохранение
Врачи Самарского кардиодиспансера встретились с пациентом, которому восемь лет назад провели операцию при врожденном пороке сердца.
14 февраля 2025  20:04
Самарские кардиохирурги вдохновили пациента с врожденным пороком сердца стать врачо
129
Прохождение ЭКГ-диагностики в детстве поможет избежать формирования хронических неинфекционных заболеваний в зрелом возрасте.
14 февраля 2025  14:29
Детский кардиолог: как часто нужно делать ребенку кардиограмму и зачем
248
Ученые СамГМУ разработали “умное” велотрико
14 февраля 2025  09:45
Ученые СамГМУ разработали “умное” велотрико
263
В ходе визита министр пообщался с коллективами, осмотрел гараж, где размещается специализированный автотранспорт, ознакомился с условиями работы сотрудников.
13 февраля 2025  19:33
Андрей Орлов посетил Тольяттинскую станцию скорой медицинской помощи
582
Внедрены новые методы диагностики и лечения заболеваний. Увеличилось и количество выполняемых высокотехнологичных вмешательств при остром коронарном синдроме - стентирований, аортокоронарных шунтирований.
13 февраля 2025  17:34
В регионе повышается доступность и качество специализированной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями
580
Сейчас пациент чувствует себя хорошо, зрение травмированного глаза составляет 90%.
13 февраля 2025  16:47
Врачи больницы им. Т.И.Ерошевского помогли  пациенту сохранить зрение после проникающей сквозной травмы глаза
846
 Какие продукты полезны для сердца?
13 февраля 2025  14:44
Самарский врач - эндокринолог рассказала об особенностях питания при сердечно-сосудистых заболеваниях
642
Теперь местные жители смогут получать необходимую медицинскую помощь, проходить диспансеризацию и профилактические осмотры в современных условиях рядом с домом.
13 февраля 2025  14:15
В Красноярском районе возведены четыре новых фельдшерско-акушерских пункта
545
И своевременного медицинского наблюдения.
12 февраля 2025  14:39
Самарский врач-кардиолог: заболевания сердца можно предотвратить и контролировать с помощью здорового образа жизни
832
В Самаре вновь пройдет всероссийский Форум молодых кардиологов
12 февраля 2025  10:39
В Самаре вновь пройдет всероссийский Форум молодых кардиологов
555
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
9686
Весь список
В центре внимания
Глава региона поблагодарил Ольгу Баталину за очередной визит в регион и подчеркнул: взаимодействие с федеральным министерством труда очень важно.
14 февраля 2025  18:32
Вячеслав Федорищев и замминистра труда РФ Ольга Баталина обсудили задачи поддержки семей с детьми в регионе
99
По поручению Вячеслава Федорищева для сотрудников органов власти провели семинар по эффективной отработке обращений жителей
14 февраля 2025  12:59
По поручению Вячеслава Федорищева для сотрудников органов власти провели семинар по эффективной отработке обращений жителей
294
Около 44,5 тысяч обращений от жителей Самарской области поступило на прямую линию Президента Владимира Владимировича Путина
14 февраля 2025  12:16
Около 44,5 тысяч обращений от жителей Самарской области поступило на прямую линию Президента Владимира Владимировича Путина
280
Вячеслав Федорищев получил высокий пост на федеральном уровне
14 февраля 2025  11:49
Вячеслав Федорищев получил высокий пост на федеральном уровне
273
В марте в Самарской области стартуют отборочные соревнования марафона «Земля спорта»
14 февраля 2025  10:25
В марте в Самарской области стартуют отборочные соревнования марафона «Земля спорта»
245
Весь список