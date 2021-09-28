Самарские кардиохирурги прооперировали мальчика со сложнейшим врожденным пороком сердца

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Специалисты Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова провели операцию, которая подготовила маленького пациента к радикальной анатомической коррекции сложного заболевания.



У 11-летнего Кирилла врожденный порок сердца — атрезия легочной артерии с дефектом межжелудочковой перегородки. 10 лет назад помочь маленькому пациенту могли лишь в крупных федеральных профильных центрах, там ему выполнили три операции, поддерживающие кровоток и сердечную деятельность. Но, по словам мамы Кирилла, мальчику было трудно двигаться, его одолевали слабость и боли в сердце. Радикально изменить ситуацию взялись врачи Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова.

«Кирилл болен с рождения, у него тяжелейший порок, который требует специального подхода и многоэтапного оперативного лечения», — рассказал заведующий отделением кардиохирургии и кардиоревматологии, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по детской кардиохирургии, д.м.н. профессор кафедры факультетской педиатрии СамГМУ Сергей Шорохов. — Операция, проведенная нашими специалистами, помогла подготовить сердце и сосуды пациента к радикальной анатомической коррекции. Ему имплантированы несколько сосудистых протезов, замещающих легочные сосуды. Через полгода Кирилл снова будет госпитализирован. Нам предстоит вырастить «ветки» —имплантировать большие сосуды, соответствующие возрасту и анатомическим особенностям пациента. Для этого у нас есть все ресурсы – опыт, оснащение, условия. Сегодня в наших силах оказать высокотехнологичную помощь пациентам, которым для этого не потребуется выезжать за пределы Самарской области».

Врачи настроены оптимистично: скоро Кириллу разрешат посещать школу, и он встретится с одноклассниками.

Самарский кардиодиспансер — уникальное учреждение здравоохранения с 45-летней историей. В год по программе оказания высокотехнологичной помощи здесь оперируют до 300 детей с врожденными пороками сердца. Всего же ежегодно в отделении проходят лечение более 1000 пациентов.

В составе диспансера есть не только амбулаторное и стационарное звено, но и профильный роддом и оснащенная детская реанимация. Поэтому при необходимости младенцы попадают на операционный стол в первые минуты жизни, минуя этап транспортировки, что зачастую опасно для их состояния. К рождению малышей с патологией сердечно-сосудистой системы здесь тщательно готовятся, алгоритмы взаимодействия в экстренных ситуациях отработаны до мелочей. Кроме того, за пациентами ведется динамическое наблюдение: даже когда последний этап хирургической коррекции позади, детей регулярно приглашают на обследования. Здесь также всегда открыты к просьбам о помощи коллег — на консультации и лечение приезжают десятки пациентов с разных концов страны.

Фото: ГБУЗ СОККД