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Самарские хирурги провели сложную операцию новорождённому во второй день его жизни

13 января 2023 13:39
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Самарские хирурги провели сложную операцию новорождённому во второй день его жизни

Детские хирурги и анестезиологи-реаниматологи Самарской областной клинической  больницы имени  В.Д. Середавина  впервые провели  сложную операцию  маленькому пациенту  с врожденной диафрагмальной грыжей.

Врожденный порок развития плода диагностировали  на ранних сроках беременности.  Врачи  Перинатального центра областной больницы имени Середавина  провели  перинатальный консилиум. Также будущая мама  была направлена в Москву для консультации и организации сопровождения беременности  специалистами Федерального центра акушерства, гинекологии и перинатологии  им. В.И.Кулакова,  где и планировалось  родоразрешение.

Однако роды начались раньше предполагаемого срока, будущей маме и новорожденному помогли  медработники   Перинатального центра Самарской областной клинической  больницы имени Середавина.

 «Роды прошли без осложнений, а на второй день жизни ребенку была успешно проведена операция по поводу врожденной диафрагмальной грыжи. Ее выполнили   детские  хирурги и анестезиологи-реаниматологи педиатрического корпуса и Перинатального центра», — рассказала заместитель главного врача по акушерству и гинекологии больницы имени Середавина Татьяна Тезикова.

Такая операция хирургами больницы была проведена впервые.

«Органы брюшной полости размещались   в грудной клетке, в том числе  петли кишечника, желудок, селезенка. В ходе  операции они  были перемещены в свои типичные места. Более того, врожденный дефект грудной клетки нам  удалось исправить  без дополнительных имплантатов, были использованы собственные ткани диафрагмы», — отметил заведующий хирургическим отделением  педиатрического корпуса областной   больницы Андрей  Варламов.

Благодаря слаженной работе команды специалистов  — акушеров-гинекологов, хирургов, анестезиологов-реаниматологов, неонатологов,  медицинских сестер — все прошло без  осложнений.

Около 2 месяцев маленький пациент  находился под наблюдением врачей.

На днях малыш и его мама  выписались из больницы, сообщает Минздрав региона.

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