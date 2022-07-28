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Самарские хирурги продолжают осваивать передовые технологии помощи  неизлечимо больным пациентам  

28 июля 2022 15:00
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Сегодня в Самарской городской больнице №7 состоялся мастер-класс московского хирурга-эндоскописта Ильи Захарова.

Сегодня в Самарской городской больнице №7 состоялся мастер-класс московского хирурга-эндоскописта Ильи Захарова. В наш регион известный в стране специалист приехал по  приглашению министерства здравоохранения Самарской области и благотворительного фонда  «ЕВИТА».  

В рамках мастер-класса для своих самарских коллег Илья Захаров провел четыре  эндоскопические операции по установке низкопрофильных гастростом пациентам в возрасте от 18  до 25 лет. Такие операции - самый эффективный и щадящий способ помощи неизлечимо больным  людям, неспособным самостоятельно глотать и страдающим от недостатка питательных веществ. 

Это уже не первый приезд Ильи Захарова в Самарскую область. Хирург ранее обучил  технологии установки гастростом врачей СОКБ им. Середавина, СОДКБ им. Ивановой и  детской городской клинической больницы Тольятти. Теперь такие операции освоили и хирурги  7-й городской больницы, на базе которой работает отделение хосписной помощи взрослым  пациентам.  

 «Илья Захаров уже стал другом нашего фонда. Это удивительный специалист, настоящий  мастер своего дела, обладающий уникальной компетенцией. Он помог уже сотням пациентов по  всей стране, и я рад, что доктор Захаров передает свой опыт самарским хирургам и вносит  значительный вклад в развитие паллиативной медицинской помощи в регионе», - отметил  основатель благотворительного фонда «ЕВИТА» Владимир Аветисян.

Со дня своего создания благотворительный фонд «ЕВИТА» помогает семьям с  паллиативными детьми и взрослым с неизлечимыми заболеваниями. За три года деятельности  фонда адресную благотворительную помощь получили более полутора тысяч подопечных. Это  содействие в лечении, приобретении медицинского оборудования, лечебного питания,  технических средств реабилитации, дорогостоящих медикаментов. Такую помощь фонд  оказывает и медицинским учреждениям региона.  

Фонд «ЕВИТА» первым из всех российских фондов стал инициатором оборудования  паллиативных палат в медицинских учреждениях. А в декабре 2021 года правительством  Самарской области при поддержке фонда «ЕВИТА» было открыто детское паллиативное  отделение на базе больницы им. Середавина, сообщает пресс-служба Благотворительного фонда "ЕВИТА". 

 

Фото:   пресс-служба Благотворительного фонда "ЕВИТА"

 

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