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Самарская область присоединилась к Всероссийскому марафону #ДавайВступай!

4 сентября 2023 18:14
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Его цель -  привлечь молодых активных и здоровых людей к добровольному безвозмездному донорству по всей стране.

Сегодня в России стартовал марафон #ДавайВступай!, инициированный Федеральным медико-биологическим агентством. Его цель -  привлечь молодых активных и здоровых людей к добровольному безвозмездному донорству по всей стране.

Марафон приурочен к годовщине создания Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, а также ко Всемирному дню донора костного мозга, который отмечается ежегодно в третью субботу сентября.  Он пройдет в 72 городах России. В Самарской области мероприятия проводятся при поддержке главы региона Дмитрия Азарова, медицинского и донорского сообществ, активных представителей донорского движения среди ведомств и организаций области.

«Самарская область приняла активное участие в старте Всероссийского марафона. 150 доноров сдали   кровь и ее компоненты. 17 человек   вступили в регистр доноров костного мозга. Основная часть  мероприятий в регионе пройдет в конце  сентября.  Мы приглашаем жителей  стать частью большого и дружного донорского движения,  вступить в регистр потенциальных доноров костного мозга и при необходимости разделить миссию спасения человека», - отметил министр здравоохранения региона Армен Бенян.

Первыми в акции   приняли участие медицинские специалисты региональных клиник ФМБА России, сотрудники Росгвардии, Федеральной службы судебных приставов,  а также  волонтеры-медики.

24 сентября в Самаре и 25 сентября в Тольятти в отделениях службы крови пройдут акции по вступлению желающих в Федеральный регистр доноров костного мозга. Запланированы  также  интерактивные лекции при участии специалистов Федерального регистра и региональной службы крови.

 
В рамках акции амбассадор донорского движения Артем Алискеров, перенесший лейкоз и 31 курс химиотерапии, каждый день будет пробегать 42-километровый мономарафон в поддержку донорского движения по маршруту, пролегающему по главным достопримечательностям городов-участников Всероссийской акции.

«Самарская Служба крови, начиная с 1997 года, ведет работу по формированию регистра потенциальных доноров костного мозга. Более 2100 человек уже выразили свое согласие на типирование и вступление в регистр. В основном все они на момент вступления уже являлись донорами крови или ее компонентов. За все время работы состоялась пересадка  костного мозга пациентам от 6 самарских доноров», - рассказал директор Самарской областной станции переливания крови Я ДОНОР САМАРА Сергей Кузнецов.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
Его цель -  привлечь молодых активных и здоровых людей к добровольному безвозмездному донорству по всей стране.
4 сентября 2023  18:14
Самарская область присоединилась к Всероссийскому марафону #ДавайВступай!
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