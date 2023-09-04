Самарская область присоединилась к Всероссийскому марафону #ДавайВступай!

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Сегодня в России стартовал марафон #ДавайВступай!, инициированный Федеральным медико-биологическим агентством. Его цель - привлечь молодых активных и здоровых людей к добровольному безвозмездному донорству по всей стране.



Марафон приурочен к годовщине создания Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, а также ко Всемирному дню донора костного мозга, который отмечается ежегодно в третью субботу сентября. Он пройдет в 72 городах России. В Самарской области мероприятия проводятся при поддержке главы региона Дмитрия Азарова, медицинского и донорского сообществ, активных представителей донорского движения среди ведомств и организаций области.



«Самарская область приняла активное участие в старте Всероссийского марафона. 150 доноров сдали кровь и ее компоненты. 17 человек вступили в регистр доноров костного мозга. Основная часть мероприятий в регионе пройдет в конце сентября. Мы приглашаем жителей стать частью большого и дружного донорского движения, вступить в регистр потенциальных доноров костного мозга и при необходимости разделить миссию спасения человека», - отметил министр здравоохранения региона Армен Бенян.



Первыми в акции приняли участие медицинские специалисты региональных клиник ФМБА России, сотрудники Росгвардии, Федеральной службы судебных приставов, а также волонтеры-медики.



24 сентября в Самаре и 25 сентября в Тольятти в отделениях службы крови пройдут акции по вступлению желающих в Федеральный регистр доноров костного мозга. Запланированы также интерактивные лекции при участии специалистов Федерального регистра и региональной службы крови.





В рамках акции амбассадор донорского движения Артем Алискеров, перенесший лейкоз и 31 курс химиотерапии, каждый день будет пробегать 42-километровый мономарафон в поддержку донорского движения по маршруту, пролегающему по главным достопримечательностям городов-участников Всероссийской акции.



«Самарская Служба крови, начиная с 1997 года, ведет работу по формированию регистра потенциальных доноров костного мозга. Более 2100 человек уже выразили свое согласие на типирование и вступление в регистр. В основном все они на момент вступления уже являлись донорами крови или ее компонентов. За все время работы состоялась пересадка костного мозга пациентам от 6 самарских доноров», - рассказал директор Самарской областной станции переливания крови Я ДОНОР САМАРА Сергей Кузнецов.

Фото: минздрав СО