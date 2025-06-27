с 1 сентября фельдшеры смогут исполнять обязанности врачей

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В России с 1 сентября фельдшеры и акушерки при нехватке специалистов или их временном отсутствии смогут исполнять обязанности участковых врачей.

Об этом сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова.

Она напомнила, что с 1 сентября фельдшеры и акушерки получат возможность исполнять обязанности участковых врачей при нехватке специалистов или их временном отсутствии. В частности, речь идёт о терапевтах, педиатрах и акушерах-гинекологах. Власова уточнила, что делегировать полномочия сможет руководитель медицинской организации.

По словам депутата, данные меры направлены на повышение доступности медпомощи.

«Новый приказ даёт возможность фельдшерам и акушеркам включаться в оказание помощи — грамотно, в пределах своих полномочий, но с реальной пользой для людей», — цитирует её агентство.