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Руководителем управления организации скорой и специализированной медпомощи министерства назначена Галина Черногаева

7 ноября 2022 14:19
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Стаж работы Галины Черногаевой в системе здравоохранения составляет более 25 лет, на руководящих должностях она трудится более 12 лет.

Сегодня на оперативном совещании министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян представил нового руководителя управления организации скорой и специализированной медицинской помощи министерства. Управление возглавила Галина Юрьевна Черногаева.

Галина Юрьевна в 2001 году окончила Самарский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело». Профессиональная жизнь Галины Юрьевны связана с анестезиологией-реаниматологией, она работала врачом-анестезиологом-реаниматологом, заведующим отделением, до назначения занимала должность заместителя главного по медицинской части Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина.

Стаж работы Галины Черногаевой в системе здравоохранения составляет более 25 лет, на руководящих должностях она трудится более 12 лет. Кандидат медицинских наук.

Также Галина Юрьевна возглавляет службу, являясь главным внештатным специалистом министерства здравоохранения Самарской области по анестезиологии-реаниматологии.

 

Фото:   ru.freepik.com

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