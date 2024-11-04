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Россияне жалуются на вирус Коксаки в детсадах и школах

4 ноября 2024 12:36
215
россияне жалуются на вирус Коксаки в детсадах и школах

Жители Московской и Владимирской областей, а также Краснодарского края жалуются на распространение вируса Коксаки в детских садах и школах.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, родители детей полагают, что инфекцию могли завезти вернувшиеся из Турции туристы.

Отмечается, что в детсаде Владимира один ребёнок посетил группу, после чего заболели ещё 20 детей. У всех во рту и на теле появились высыпания, характерные для вируса Коксаки. Также похожие симптомы выявили у двух детей в Краснодарском крае и у одного ребёнка из Москвы.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор запросил у Турции информацию в связи с сообщениями о «мощном вирусе» на курорте, пишет РТ.

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