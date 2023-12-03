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Российские поликлиники будут отказываться от бумажных медкарт и переходить на электронные
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Российские поликлиники будут отказываться от бумажных медкарт и переходить на электронные

3 декабря 2023 10:11
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Российские поликлиники будут отказываться от бумажных медицинских карт и переходить на электронные

В будущем такой переход станет обязательным.

Отказ от бумажных медкарт – это новый базовый принцип организации работы первичного звена, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, выступая на конгрессе "Национальное здравоохранение".

Он пояснил, что в электронном виде гораздо проще собирать данные о здоровье пациента и осуществлять "преемственность" между уровнями оказания медицинской помощи.

Кроме того, добавил Мурашко, возникают вопросы с врачебным почерком, который из-за неразборчивости давно попал в анекдоты. Электронные медкарты помогут решить и эту проблему, отмечает РИА Новости.

Москвичи уже активно используют городской сервис электронной медкарты, чтобы делиться информацией о своем здоровье с врачами частных клиник. Эта функция на портале мэра и правительства Москвы доступна с октября прошлого года.

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Здравоохранение
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