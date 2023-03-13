Роспотребнадзор сообщил о случаях заболевания корью в нескольких регионах России.

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В Новосибирской, Самарской, Московской и Ленинградской областях, Алтайском и Краснодарском крае и ещё ряде субъектов РФ ведомство проводит противоэпидемические мероприятия – выявляются контакты, делаются прививки.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора в понедельник, в Россию инфекционное заболевание завозят лица без прививок из стран ближнего зарубежья. В дальнейшем от них заражаются непривитые от кори россияне.

Главный санитарной врач РФ распорядился провести подчищающую иммунизацию против кори.