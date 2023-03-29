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Психологическое здоровье и эмоциональная стабильность станут главными темами обсуждения на конференции в Самаре

29 марта 2023 15:23
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30 марта в Самарской области впервые пройдет Межрегиональная научно-практическая конференция «Психологическое здоровье в эпоху социальных катаклизмов».

30 марта 2023 года в Самарской области впервые пройдет Межрегиональная научно-практическая конференция «Психологическое здоровье в эпоху социальных катаклизмов». Организаторами конференции выступают Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа и университет «МИР» при поддержке министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.

В рамках встречи будут обсуждаться актуальные вопросы – психологическое сопровождение личности в кризисные моменты, на этапе острого переживания, в ситуации острого стресса, в работе с посттравматическим синдромом, организации экстренной помощи населения и др.

Участниками конференции станут ученые и специалисты в области психологического сопровождения населения, оказания услуг экстренной психологической помощи, преподаватели кафедр психологической и социальной направленности, магистры психологических программа обучения. Также в работе конференции примут участие Колесник Татьяна Олеговна, клинический психолог, ведущий специалист направления психосоциальной поддержки Российского Красного Креста (онлайн) г. Москва, Кольчугина Елена Владимировна, к. псих.н., доцент, заместитель директора института государственной и муниципальной службы АНО ВО Университет «МИР», Ковшова Ольга Степановна, главный внештатный специалист по медицинской психологии министерства здравоохранения Самарской области, д.м.н., профессор кафедры общей и клинической психологии СамГМУ.

Среди основных тем обсуждения:

- Стрессогенная среда как новое профессиональное условие,

- Технологии психологической работы со стрессом,

- Методы психологического сопровождения человека в ситуации горя,

- Вопросы профилактики эмоционального выгорания специалистов помогающих профессий,

- Система оказания психологической помощи родственникам комбатантов,

- Вопросы психологической реабилитации военнослужащих.

 

Фото:   ru.freepik.com

Теги: Медицина Самара

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Психологическое здоровье и эмоциональная стабильность станут главными темами обсуждения на конференции в Самаре
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