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Прививки от гриппа сделали уже более миллиона жителей региона

29 декабря 2021 15:11
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Активное участие в прививочной кампании принимают маленькие жители региона. 

В поликлиниках Самарской области продолжается вакцинация населения от гриппа. Прививки сделали уже более 1 млн 10 тысяч человек. Активное участие в прививочной кампании принимают маленькие жители региона. 

Специалисты напоминают, к категории высокого риска заболевания гриппом относятся дети старше 6 месяцев, школьники, студенты колледжей и вузов, а также работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями.

Тольяттинская городская клиническая поликлиника №3 активно проводит вакцинацию от гриппа, в том числе в детском поликлиническом отделении.

«В нашем учреждении получают помощь более 68 тысяч детей, — рассказала заведующая центром медицинской профилактики несовершеннолетних Тольяттинской городской клинической поликлиники №3 Татьяна Артамонова. — В поликлинике мы прививаем прежде всего детей от 6 месяцев до 3 лет. В этом году нам удалось выполнить план по вакцинации на 100 процентов, то есть привить более 2 тысяч 500 детей дошкольного возраста. Для детей постарше, которые посещают школы и детские сады, организуем вакцинацию в образовательных учреждениях».

Жительница Тольятти Инна Киселева отметила, что ее дети проходят вакцинацию от гриппа каждый год. «К вакцинации относимся положительно, — рассказала Инна Сергеевна. — Я считаю, детям просто необходимо прививаться от гриппа, ведь это помогает защитить ребенка от тяжелого течения инфекции».

В этом году вакцинацию от гриппа уже прошли более 40 тысяч пациентов Тольяттинской поликлиники №3 от 3 до 18 лет.

 

Фото:    pixabay

 

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