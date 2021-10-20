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Предквалификационный отбор "Спутника V" для одобрения ВОЗ вступает в финальную стадию, подтвердили во Всемирной организации здравоохранения, передает РИА Новости.

"Группа инспекторов ВОЗ должна вскоре посетить Россию, чтобы завершить все необходимые проверки и документы по "Спутник V", — сообщается в Twitter российской вакцины.

"Спутник V" одобрели в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек — это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами вакцина занимает второе место в мире.

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