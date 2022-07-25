Пострадавшая от нападения обезьяны девочка продолжает лечение в Мытищинской горбольнице

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Пострадавшая в результате нападения обезьяны девочка продолжает лечение в Мытищинской городской больнице, ее состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

Ранее глава округа Мытищи Юлия Купецкая сообщила ТАСС, что подмосковные медики провели успешную операцию девочке, ее жизни ничего не угрожает.

Сообщение о нападении обезьяны на маленькую девочку в деревне Терпигорьево поступило в полицию 21 июля около 12:00. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, обезьяна сбежала от хозяев во время ремонта вольера. Владелец установлен. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.

Фото: pxhere