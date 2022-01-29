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Поликлиники Самарской области прекратили плановый приём пациентов

29 января 2022 12:37
213
Поликлиники Самарской области прекратили плановый приём пациентов

В пятницу, 28 января, состоялось заседание межведомственной рабочей группы по организации оказания медпомощи больным коронавирусом. Теперь в Самарской области будут осуществляться ежедневный контроль всех ресурсов, задействованных в противодействии распространению инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Самарской области.

Глава Минздрава Самарской области Армен Бенян обозначил основные направления, которые сейчас требуют повышенного внимания: это работа с колл-центрами и информационными системами, помощь первичному звену здравоохранения с транспортом для отработки вызовов врачей на дом, волонтерская помощь.

«В свете сложившейся ситуации крайне необходимо оперативное реагирование на возникающие затруднения всех участников, особенно на межведомственном уровне. Основная цель — обеспечить оперативные и согласованные действия при исполнении поручений регионального штаба по противодействию завозу и распространению новой коронавирусной инфекции, проработку приоритетных задач», — сообщил министр здравоохранения Самарской области.

В регионе появятся координационный и ситуационный центры. Последний будет работать в режиме 24/7 и поможет оперативно реагировать на новые показатели заболеваемости.

Областной Минздрав также принял решение временно приостановить плановую работу поликлиник, включая проведение диспансеризации. До улучшения эпидемиологической ситуации медики будут оказывать только экстренную и неотложную помощь, выдавать препараты льготного лекарственного обеспечения с преимущественной доставкой на дом.

В штатном режиме будет оказываться стационарная помощь по кардиологическому, онкологическому профилю, беременным женщинам.

По словам главы Министерства здравоохранения, региону необходима помощь волонтеров в регистратурах поликлиник, где сведения в информационные системы необходимо вносить оперативно. 

Напомним, что в Самарской области нужна помощь добровольцев-медиков. Из-за роста количества заболевших в регионе стала заметна нехватка врачей, пишет ГТРК Самара. 

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