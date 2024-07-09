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Почти 60 единиц оборудования будет закуплено для регионального сосудистого центра больницы № 2 Тольятти

9 июля 2024 17:17
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На дополнительное оснащение новым оборудованием учреждений здравоохранения выделены 325,5 млн рублей из регионального бюджета.

На дополнительное оснащение новым оборудованием учреждений здравоохранения выделены 325,5 млн рублей из регионального бюджета по поручению врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. За счет этих средств современная медтехника будет закуплена для нескольких медучреждений, включая Тольяттинскую городскую клиническую больницу им. В.В. Баныкина.

«На дополнительные средства регионального бюджета планируем дооснастить почти 60 единицами оборудования Региональный сосудистый центр больницы имени Баныкина, включая операционный блок сердечно-сосудистой хирургии, а также палаты реанимации и интенсивной терапии. Для оперблока планируется приобретение операционных мониторов, наркозно-дыхательного аппарата, передвижного аппарата для ультразвукового исследования сердца и сосудов и аппарата искусственного кровообращения модульной комплектации. Для оснащения палаты реанимации и интенсивной терапии закупим 46 единиц оборудования - аппараты ИВЛ, мониторы пациентов, шприцевые и инфузионные насосы, набор для интубации, дефибрилляторы и аппараты ЭКГ», -рассказал врио заместителя министра здравоохранения-руководителя департамента фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения Егор Ефимов.

Региональный сосудистый центр создан на базе Тольяттинской больницы №2 им. В.В. Баныкина более 2 лет назад благодаря национальному проекту «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Специалисты центра оказывают помощь пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом и другими заболеваниями.

«За период реализации нацпроекта в нашу больницу для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями поставлено 26 единиц медтехники, в том числе высокотехнологичной. Дополнительное оснащение отделения за счет средств областного бюджета позволит увеличить число пациентов, которые будут получать помощь - до 6000 человек. Также мы сможем увеличить и количество оперативных вмешательств: стентирований – до 1200, операций аортокоронарного шунтирования – до 60», - подчеркнул главный врач больницы Виталий Сибряев.

 

Фото:   минздрав СО 

Теги: Медицина Самара

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